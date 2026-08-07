Нарахували 729 тис. грн боргу за газ через покази зіпсованого лічильника (рішення суду)

Вінницький районний суд відмовив компанії «Вінницягаз Збуту», яка вимагала від своєї клієнтки заплатити 729,1 тис. грн начебто за спожитий газ.
Жінка в суді заявила, що газовики використали неправильні покази лічильника та відмовилась платити.
Суддя відмовив «Вінницягаз Збут» і зобов’язав їх заплатити 30 тис. грн своїй клієнтці, щоб вона могла компенсувати витрати на адвокатів.
Про це йдеться в рішенні суду по справі № 128/1726/22. Рішення ухвалено 30 липня 2026 року. Так, газорозподільна компанія намагалася стягнути зі споживача заборгованість за період з 01.03.2021 по 01.05.2022 у розмірі 681,4 тис. грн.
Окрім основного боргу, позивач вимагав сплатити:
30,5 тис. грн — інфляційне збільшення;
6,5 тис. грн — 3% річних;
10,7 тис. грн — судовий збір.
Підставою для нарахування такої суми стали зафіксовані показники лічильника, які раптово зросли до 93 318,38 куб. м. До справи також залучили матеріали про ймовірне втручання в роботу приладу обліку та лист НКРЕКП.
«НКРЕКП у листі підтверджує, що відбулося втручання в газовий лічильник, встановлений у відповідача. Таким чином, показники лічильника газу не відповідають реально спожитій кількості природного газу газовими приладами, встановленими у відповідача», — йдеться в матеріалах справи.
Відповідач та його адвокати довели, що нарахований об’єм газу є технічно та фізично неможливим. Навіть за умови використання всього передбаченого проектом обладнання на максимальній потужності протягом 24 годин на добу (119 днів поспіль з 01.10.2021 по 27.01.2022), максимальне споживання могло б становити лише 24 590,16 куб. м, а показник лічильника мав би сягнути максимум 33 924 куб. м, але аж ніяк не 93 318,38 куб. м.
Адвокати зауважили, що нарахування 3% річних та інфляційних втрат суперечить умовам Типового договору, який передбачає лише можливість нарахування пені.
Оцінивши надані докази, суд виніс рішення на користь споживача: повністю відмовити ТОВ «Вінницягаз Збут» у задоволенні позовних вимог про стягнення заборгованості, інфляційних та 3% річних.
Крім того, суд також вирішив стягнути з ТОВ «Вінницягаз Збут» на користь відповідача 30 тис. грн для компенсації витрат на професійну правничу допомогу.