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Сонячне затемнення тимчасово скоротить генерацію електроенергії в Європі

Енергетика
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Часткове сонячне затемнення, яке відбудеться 12 серпня, призведе до короткочасного зниження виробництва сонячної електроенергії в країнах Європи. Водночас енергетики запевняють, що перебоїв з електропостачанням для споживачів не очікується.
Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на французького оператора високовольтних мереж RTE.
За прогнозами компанії, під час затемнення сонячне світло на кілька десятків хвилин суттєво ослабне, а потім швидко відновиться. Це спричинить різкі, але короткочасні коливання виробництва електроенергії на сонячних електростанціях.
Астрономічне явище триватиме приблизно з 19:30 до 21:30. У деяких районах Франції Сонце буде закрите майже на 99%, а на півночі Іспанії затемнення стане повним.
За оцінками RTE, у піковий момент виробництво сонячної електроенергії в Європі може скоротитися майже на 9,7 ГВт, що становить близько 3,7% від загальної встановленої потужності сонячної генерації в країнах ЄС.
У Франції, якщо погода буде ясною, виробництво електроенергії із сонця може тимчасово зменшитися приблизно на 1,8 ГВт. Це близько 3% від загального обсягу виробництва електроенергії в країні.
Найбільший вплив затемнення прогнозують у Німеччині, де генерація може впасти приблизно на 3,3 ГВт, а також в Іспанії — майже на 3 ГВт.
Французький оператор наголошує, що ситуація не становить загрози для енергосистеми. Електроенергії буде достатньо, а затемнення відбудеться вже після проходження денного піку сонячної генерації. Крім того, за роботою європейських енергомереж під час цього явища стежитиме Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E).
За матеріалами:
Українські Новини
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