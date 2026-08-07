Індія готується розширити нафтові проєкти у Венесуелі

Індійська державна нафтогазова корпорація Oil and Natural Gas Corp (ONGC) сподівається найближчим часом підписати з Венесуелою угоди щодо експлуатації двох нафтових родовищ відповідно до нового законодавства країни, яка має найбільші у світі запаси нафти.
ONGC також готова взяти на себе управління двома венесуельськими нафтовими проєктами державної компанії PDVSA.
«Ми віримо, що дуже скоро побачимо позитивні зрушення та підписання нових угод і переймемо від PDVSA функції оператора деяких із цих проєктів», — додав він.
ONGC через свою дочірню компанію з закордонних інвестицій ONGC Videsh володіє у Венесуелі 40% часткою в родовищі San Cristobal, а також разом з іншими індійськими компаніями — 18% часткою у проєкті Carabobo-1.
Нафтогазові компанії повертаються до Венесуели
Як повідомлялося, у червні Венесуела підписала п’ять угод із британським нафтовим гігантом Shell з метою розвитку нафтогазових проєктів, зокрема щодо участі компанії в розробці морського газового родовища Loran.
У травні італійська Eni погодилася відновити нафтовий проєкт у поясі Оріноко у Венесуелі, посилюючи свою присутність у країні на тлі послаблення санкцій США.
У серпні уряд Венесуели та представники опозиції офіційно розпочали політичний діалог за підтримки США, який може визначити умови проведення майбутніх демократичних виборів.