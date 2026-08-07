Індія готується розширити нафтові проєкти у Венесуелі Сьогодні 05:44 — Енергетика

Індійська державна нафтогазова корпорація Oil and Natural Gas Corp (ONGC) сподівається найближчим часом підписати з Венесуелою угоди щодо експлуатації двох нафтових родовищ відповідно до нового законодавства країни, яка має найбільші у світі запаси нафти.

Про це пише Reuters.

ONGC хоче розширити роботу у Венесуелі

«Тепер ми маємо повну свободу для роботи над проєктами у Венесуелі. Раніше ми обмежували свою діяльність там через ризики, пов’язані із санкціями», — зазначив фінансовий директор ONGC Анупам Агарвал.

Він додав, що Венесуела пропонує додаткові стимули відповідно до нового закону про нафту. Водночас ONGC має досвід експлуатації родовищ із подібними геологічними умовами в Індії.

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ONGC також готова взяти на себе управління двома венесуельськими нафтовими проєктами державної компанії PDVSA.

«Ми віримо, що дуже скоро побачимо позитивні зрушення та підписання нових угод і переймемо від PDVSA функції оператора деяких із цих проєктів», — додав він.

ONGC через свою дочірню компанію з закордонних інвестицій ONGC Videsh володіє у Венесуелі 40% часткою в родовищі San Cristobal, а також разом з іншими індійськими компаніями — 18% часткою у проєкті Carabobo-1.

Нафтогазові компанії повертаються до Венесуели

Як повідомлялося, у червні Венесуела підписала п’ять угод із британським нафтовим гігантом Shell з метою розвитку нафтогазових проєктів, зокрема щодо участі компанії в розробці морського газового родовища Loran.

У травні італійська Eni погодилася відновити нафтовий проєкт у поясі Оріноко у Венесуелі, посилюючи свою присутність у країні на тлі послаблення санкцій США.

У серпні уряд Венесуели та представники опозиції офіційно розпочали політичний діалог за підтримки США, який може визначити умови проведення майбутніх демократичних виборів.

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