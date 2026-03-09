Трамп оголосив, що США уклали угоду щодо видобутку золота у Венесуелі
Президент США Дональд Трамп оголосив про укладення нової угоди з урядом Венесуели щодо співпраці у сфері видобування та продажу золота й інших мінералів.
Про це йдеться в заяві Трампа під час саміту «Щит Америки».
За словами Трампа, цього тижня Сполучені Штати офіційно визнали новий венесуельський уряд та уклали так звану «золоту угоду», яка передбачає співпрацю між двома країнами у сфері продажу природних ресурсів.
«І ми також щойно уклали історичну золоту угоду. Вона називається золота угода з Венесуелою, яка дозволить нашим двом країнам співпрацювати для сприяння продажу венесуельського золота та інших мінералів. У них є великі запаси золота. У них є хороша земл», — заявив Трамп.
Він також нагадав, що у січні 2026 року військові США вивезли з Венесуели колишнього президента Ніколаса Мадуро для судового розгляду.
Крім того, Трамп знову розкритикував владу Куби і заявив, що очікує політичних змін у країні. За його словами, зараз Куба не є одним із головних пріоритетів для його адміністрації.
