Аналітики прогнозують рекордні ціни на золото в 2026 році: у кого найбільші резерви

Аналітики прогнозують рекордні ціни на золото в 2026 році: у кого найбільші резерви

Спотові ціни на золото зросли до 5 277 доларів за тройську унцію, що є найвищим показником з 30 січня, і це понад ніж вдвічі більше, ніж 3 роки тому. Тому багато аналітиків очікують припливу коштів у злитки як безпечні гавані.

Про це пише Еuronews

Прогнози

Всесвітня золота рада (WGC) у Лондоні очікує, що ціна на золото продовжить зростати у другій половині року, хоча й дещо повільнішими темпами: попит з боку ювелірної промисловості значно знизився через високі ціни.

Експерти погоджуються, що дорогоцінний метал залишається безпечною гаванню, особливо в часи політичної чи фінансової нестабільності. Поєднання ескалації торговельної війни Трампа, обережної дії Федеральної резервної системи США та невизначеного глобального зростання підтримує високий попит на золото як з боку інституційних, так і з боку роздрібних інвесторів.

Золоті резерви

Центральні банки всього світу також накопичують золоті резерви, щоб зменшити свою залежність від долара, що підтримує довгострокову тенденцію зростання цін на золото.

За даними Всесвітньої золотої ради, центральні банки світу придбали понад 700 тонн золота за останні 12 місяців, що є чіткою ознакою інституційної впевненості в довгостроковій вартості дорогоцінного металу.

Такі країни, як Китай, Індія, Туреччина та росія, особливо активні в цьому плані, працюючи спеціально над тим, щоб зробити свої резервні структури менш залежними від долара США.

Китай масово збільшує свої золоті резерви

Згідно з даними Всесвітньої золотої ради, Китай збільшив свої офіційні золоті резерви майже в 6 разів з 2000 року: з 395 тонн до 2292 тонн на кінець першого кварталу. Це офіційно ставить золоті резерви Китаю на сьоме місце у світі. Однак експерти підозрюють, що Пекін непомітно придбав набагато більші обсяги, ніж ті, про які публічно повідомлялося.

Цікаво, що найактивнішим покупцем золота цього року є не Китай, а Польща. За даними Всесвітньої золотої ради, ця країна наразі очолює список держав-покупців, закупивши понад 48 тонн.

З огляду на коливання дохідності державних облігацій та постійну інфляцію в кількох економіках, роль золота як хеджуючого засобу залишається такою ж сильною, як і раніше.

Хто очолює рейтинг

Сполучені Штати продовжують очолювати рейтинг найбільших національних золотих резервів, за ними йде Німеччина.

Але не всі золоті запаси Німеччини зберігаються всередині країни. 1236 тонн зберігаються у Федеральному резервному банку Нью-Йорка, можливо, найбільшому золотосховищі у світі. Ще 405 тонн зберігаються в Банку Англії в Лондоні. Обидва є одними з найважливіших центрів торгівлі золотом у світі.

