Goldman Sachs переглянув прогноз цін на золото у 2026 році Сьогодні 17:40 — Банківські метали

Великі інвестбанки та аналітичні центри продовжують підвищувати прогнози цін на золото

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото на кінець 2026 року до $5 400 за унцію (раніше — $4 900).

Про це пише Reuters.

Чому підвищують прогнозовані ціни

У банку пояснюють це стійким попитом з боку:

центральних банків,

приватних інвесторів,

країн, що розвиваються, які нарощують частку золота в резервах.

Аналітики зазначають, що ці покупці використовують золото як захист від глобальних політичних ризиків і не планують скорочувати свої позиції у 2026 році.

«Ми припускаємо, що приватні інвестори, які диверсифікують активи для хеджування політичних ризиків, не ліквідуватимуть золоті запаси у 2026 році. Це фактично підвищує стартову точку нашого цінового прогнозу», — йдеться в аналітичній записці.

Попит з боку центробанків

Goldman Sachs також прогнозує, що у 2026 році середній обсяг закупівель золота центральними банками становитиме близько 60 тонн. Найактивнішими покупцями залишаються центробанки країн, що розвиваються, які зменшують залежність від валютних резервів.

Інші банки теж підвищують прогнози

Не лише Goldman Sachs переглядає очікування. Минулого тижня Commerzbank підвищив свій прогноз ціни на золото до $4 900 наприкінці року, пояснивши це зростанням попиту на захисні активи.

Банк / аналітична установа Річний прогноз на 2026 Цінові орієнтири Goldman Sachs — $5 400 до грудня 2026 Morgan Stanley $4 400 $4 500 до середини 2026 Citi Research $5 000 Підвищення короткострокової цілі до $5 000 JP Morgan $4 753 У середньому $5 055 за унцію у IV кв. 2026 Bank of America $4 438 Прогноз на 2026 підвищено до $5 000 Commerzbank $4 900 $4 800 до середини 2026 Deutsche Bank $4 450 Діапазон $3 950–$4 950 за унцію у 2026

Рекордні ціни на ринку

У середу спотова ціна золота піднялася до $4 887,82 за унцію — це новий максимум.

З початку 2026 року золото вже подорожчало більш ніж на 11%, продовживши стрімке зростання після стрибка на 64% у 2025 році.

