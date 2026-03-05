Біткоїн не зможе витіснити золото — інвестор Вчора 04:16 — Банківські метали

Біткоїн і золото

Відомий інвестор Рей Даліо в подкасті All-In Podcast висловився щодо протиставлення біткоїна та золота. На його думку, перша криптовалюта не здатна витіснити дорогоцінний метал із ролі ключового захисного активу.

«Є лише одне золото»

Даліо наголосив на особливому статусі дорогоцінного металу у світовій фінансовій системі.

«Ви маєте зрозуміти, що це [золото] — найстабільніша грошова одиниця у світі та другий за величиною світовий резервний актив. […] Останнім часом, з причин, які я вже згадував раніше, центробанки масово скуповують його, задаючи тренд», — зазначив Даліо.

Серед факторів, що підштовхнули котирування золота до історичних максимумів, інвестор назвав високий попит, геополітичну напруженість і складні міжнародні відносини.

Окремо він акцентував на природі грошей.

«Гроші — це борг. Це зобов’язання третьої сторони надати вам платіжний засіб. […] Коли борги центробанку зростають, це змушує його почати друкувати гроші. У такому разі виникає питання: „які гроші найбезпечніші?“. Єдина відповідь тут — золото. Його можна передавати, центробанки не можуть різко збільшити його обсяг, воно не залежить від третьої сторони», — підкреслив Даліо.

Він також повторив свою позицію щодо диверсифікації: інвесторам раціонально тримати в золоті від 5% до 15% портфеля.

Даліо розкритикував біткоїн

Оцінюючи перспективи біткоїна, Даліо вказав на низку ризиків — від прозорості транзакцій до потенційної вразливості перед квантовими технологіями.

Читайте також Аналітик змінив свій прогноз щодо падіння біткоїна до $10 000

«Біткоїн не є конфіденційним. Будь-які транзакції можна перевірити і, хай і не прямим шляхом, на них можна впливати. Центробанки не купуватимуть і не утримуватимуть біткоїн. […] Також є ризик, що в міру розвитку квантових технологій він стане вразливим. Також мені здається, що він надто сильно корелює з акціями технокомпаній».

За словами інвестора, баланс попиту та пропозиції на крипторинку значною мірою залежить від великих гравців, які здатні впливати на ціну, зокрема під час розпродажів на фондовому ринку.

«біткоїну приділяють багато уваги. Але, фактично, це невеликий і доволі жорстко контрольований ринок. Є лише одне золото», — підкреслив Даліо.

Водночас мільярдер не заперечує сам клас активу: раніше він інвестував у біткоїн і допускав частку до 15% у портфелі.

Динаміка ринку

Примітно, що 3 березня 2026 року — у день виходу подкасту — обидва активи продемонстрували зниження.

Згідно з даними TradingView , золото втратило майже 6%, з $5358 до $5039. Біткоїн знизився на 3,4% — із $68 900 до $66 515.

Попри це, кореляція між активами поступово слабшає. Така тенденція спостерігається з листопада 2025 року, коли попит на золото зріс на тлі глобальної економічної нестабільності та політичної напруженості.

«ШІ може з’їсти сам себе»: застереження щодо нової бульбашки

Окрему частину розмови Даліо присвятив ринку штучного інтелекту. Він переконаний, що сектор перегрівається через нерозуміння різниці між технологією та компаніями, які її розвивають.

«Є величезна різниця між поведінкою компаній і поведінкою технологій. Норма тут у тому, що багато компаній на старті не виживуть», — вважає Даліо.

На його думку, нині ШІ-сектор стрімко зростає та «поглинає все», однак згодом може «з'їсти себе», що призведе до банкрутств і фінансових втрат.

Інвестор також зауважив, що США можуть не стати беззаперечним лідером у цих перегонах. Порівнюючи економічні моделі Америки та Китаю, він зазначив: для КНР прибуток не завжди є першочерговим, що потенційно здатне забезпечити ширше впровадження технологій і довгострокову перевагу.

Раніше ми повідомляли , що Національний банк України в Інфляційному звіті оцінив потенційні можливості розвитку ринку штучного інтелекту. Регулятор відповів на дискусії про можливе формування спекулятивної бульбашки на фондовому ринку США.

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.