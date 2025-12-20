Волл-стріт відчуває, що «бульбашка ШІ» надувається — і готується до «вибуху»
Минуло три роки від запуску ChatGPT, і ейфорія навколо штучного інтелекту поступово змінюється нервозністю. Попри рекордні інвестиції в ШІ, на ринку зростають побоювання, що сектор може увійти в фазу перегріву.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Інвестори звертають увагу на корекцію акцій Nvidia, падіння капіталізації Oracle після стрибка витрат на ШІ та ризики для компаній, пов’язаних з OpenAI.
Дивлячись на 2026 рік, інвестори сперечаються: скорочувати експозицію до ШІ, готуючись до можливої «лопнувшої бульбашки», чи, навпаки, подвоювати ставки, щоб встигнути заробити на «технології, що змінює гру».
Саме OpenAI планує витратити близько $1,4 трлн у найближчі роки і, за оцінками, може «спалити» до $115 млрд до виходу на позитивний грошовий потік у 2030 році, значною мірою залежачи від зовнішнього капіталу.
Водночас великі технологічні компанії — Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta — готуються витратити понад $400 млрд капітальних інвестицій, переважно на дата-центри, тоді як монетизація ШІ-сервісів поки відстає від витрат.
Зростає і боргове навантаження окремих гравців, що посилює увагу кредиторів та ризики для акціонерів.
Попри це, оцінки найбільших технокомпаній поки що далекі від піків дотком-бульбашки: мультиплікатори Big Tech не виглядають повністю відірваними від фундаменту, хоча в окремих «ШІ-історіях» ознаки перегріву вже помітні.
На Уолл-стріт триває дискусія: фіксувати прибуток і зменшувати експозицію до ШІ чи, навпаки, залишатися в грі, розраховуючи на довгостроковий прорив технології.
