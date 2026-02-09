Скільки працює акумулятор електромобіля: нові дані дослідників
Багато хто скептично ставиться до електромобілів через побоювання щодо довговічності акумуляторів, вважаючи їх найслабшим місцем таких машин.
Нове дослідження показує, що ці побоювання багато в чому перебільшені і не відображають того, як електромобілі поводяться на практиці.
Результати дослідження
Компанія Geotab проаналізувала дані з більш ніж 22 700 електромобілів. Середня деградація акумуляторів склала 2,3% на рік, що відповідає терміну служби близько 13 років до зниження ємності приблизно до 75% від початкового рівня.
Порівняння з терміном володіння автомобілем
Для порівняння, середній термін володіння автомобілем в США становить близько восьми років. Це означає, що більшість власників продадуть машину задовго до того, як знос батареї почне помітно впливати на повсякденне використання, що робить електромобілі цілком практичним і довгостроковим вибором.
Geotab також зазначає, що швидкість деградації залежить від клімату, стилю водіння та звичок заряджання. Часте використання швидкої зарядки прискорює знос сильніше, оскільки в такому випадку підвищується температура акумулятора.
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки працює акумулятор електромобіля: нові дані дослідників
Рейтинг надійності BMW — які моделі найкращі
Запуск 5G в Україні: НКЕК погодила частоти для операторів та спецзв’язку ЗСУ
Anthropic оновила Opus до версії 4.6: що змінилося
Рейтинг найпопулярніших вживаних авто з-за кордону
Як обрати номерний знак під час реєстрації авто: безкоштовні та платні комбінації