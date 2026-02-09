Anthropic оновила Opus до версії 4.6: що змінилося 09.02.2026, 00:06 — Технології&Авто

Anthropic випустила ШІ-модель з командами агентів, які розділяють великі задачі на окремі частини роботи

Компанія Anthropic представила нову версію своєї флагманської моделі Opus — Opus 4.6, яка є ключовою для роботи інструменту Claude Code. Попередня версія Opus 4.5 була випущена лише в листопаді минулого року, однак із новим релізом компанія суттєво розширила функціональні можливості моделі.

Про це пише TechCrunch.

Новий підхід до виконання завдань

Можливо, найбільш помітним доповненням у новій версії Opus є поява того, що компанія називає «командами агентів» — груп агентів, які здатні розділяти великі завдання на окремі сегментовані роботи.

«Замість того, щоб один агент виконував завдання послідовно, ви можете розподілити роботу між декількома агентами, де кожен відповідає за свою частину та координує дії безпосередньо з іншими», — зазначають у компанії.

Скотт Вайт, керівник відділу продуктів Anthropic, порівняв нову функцію з роботою команди талановитих фахівців, зазначивши, що розподіл обов’язків між агентами дозволяє їм «координувати дії паралельно та працювати швидше».

Наразі команди агентів доступні у форматі попереднього ознайомлення для користувачів API та передплатників.

Контекстне вікно

Opus 4.6 також має довше контекстне вікно, що означає, що програма може відтворювати більший обсяг інформації за сеанс користувача.

Нова модель пропонує 1 млн токенів контексту, що можна порівняти з тим, що пропонує Sonnet компанії (версії 4 та 4.5). Ці контекстні вікна дозволяють працювати з більшими кодовими базами, а також можуть дозволити обробку більших документів.

Інтеграція Claude в PowerPoint

Нова версія Opus також інтегрує Claude безпосередньо в PowerPoint у вигляді бічної панелі.

За словами Вайта, раніше користувач міг попросити Claude створити структуру презентації, але потім цей файл доводилося переносити в PowerPoint для подальшого редагування. Тепер же презентацію можна створювати прямо в PowerPoint за безпосередньої допомоги Claude.

Розширення аудиторії користувачів

Вайт повідомив виданню TechCrunch, що Opus еволюціонував із моделі, яка була надзвичайно ефективною в одній конкретній сфері — розробці програмного забезпечення, — у програму, яка може бути корисною для ширшого кола.

«Ми помітили, що багато людей, які не є професійними розробниками, використовують Claude Code просто тому, що це надзвичайно потужний інструмент для виконання завдань», — сказав він.

Вайт додав, що серед користувачів вони бачать не лише програмістів, а й продакт-менеджерів, фінансових аналітиків та фахівців із різних галузей.

