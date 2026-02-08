Рейтинг найпопулярніших вживаних авто з-за кордону
У січні українці придбали 17 тисяч вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 22% більше, ніж минулого року. Найбільшим попитом користувався Volkswagen Golf.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Аналітики зазначають, середній вік імпортованих вживаних авто залишився незмінним — 10 років.
Найпопулярнішими залишаються бензинові авто, які складають 57% ввезених машин (у січні 2025 року — 46,6%).
Далі йдуть:
- дизельні — 22% (у січні 2025 — 24,4%)
- електромобілі — 11% (20,5% у 2025 році)
- гібриди — 7% (4,5% у 2025 році)
- авто з ГБО — 3% (4% торік)
ТОП — 10 найпопулярніших моделей січня:
- Volkswagen Golf — 899 авто;
- Volkswagen Tiguan — 633 авто;
- Audi Q5 — 617 авто;
- Skoda Octavia — 613 авто;
- Nissan Rogue — 584 авто;
- Renault Megane — 548 авто;
- Volkswagen Passat — 434 авто;
- Nissan Qashqai — 374 авто;
- Ford Escape — 349 авто;
- Audi A4 — 316 авто.
ТОП-10 нових легковиків січня
Раніше Finance.ua писав, що у січні десять найпопулярніших моделей нових легкових авто забезпечили 37% усіх продажів на українському ринку. Найбільшим попитом серед покупців користувався Renault Duster — у січні продали 409 таких авто.
Друге місце посів Toyota RAV-4 з результатом 334 продані авто, а трійку лідерів замкнув Toyota Land Cruiser Prado, який обрали 218 покупців.
До п’ятірки бестселерів також увійшли Hyundai Tucson (200 авто) та BYD Leopard 3 (169 авто).
