0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг найпопулярніших вживаних авто з-за кордону

Технології&Авто
90
Водій за кермом автомобіля
Водій за кермом автомобіля, Фото: freepik
У січні українці придбали 17 тисяч вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 22% більше, ніж минулого року. Найбільшим попитом користувався Volkswagen Golf.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Аналітики зазначають, середній вік імпортованих вживаних авто залишився незмінним — 10 років.
Найпопулярнішими залишаються бензинові авто, які складають 57% ввезених машин (у січні 2025 року — 46,6%).
Далі йдуть:
  • дизельні — 22% (у січні 2025 — 24,4%)
  • електромобілі — 11% (20,5% у 2025 році)
  • гібриди — 7% (4,5% у 2025 році)
  • авто з ГБО — 3% (4% торік)
ТОП — 10 найпопулярніших моделей січня:
  1. Volkswagen Golf — 899 авто;
  2. Volkswagen Tiguan — 633 авто;
  3. Audi Q5 — 617 авто;
  4. Skoda Octavia — 613 авто;
  5. Nissan Rogue — 584 авто;
  6. Renault Megane — 548 авто;
  7. Volkswagen Passat — 434 авто;
  8. Nissan Qashqai — 374 авто;
  9. Ford Escape — 349 авто;
  10. Audi A4 — 316 авто.

ТОП-10 нових легковиків січня

Раніше Finance.ua писав, що у січні десять найпопулярніших моделей нових легкових авто забезпечили 37% усіх продажів на українському ринку. Найбільшим попитом серед покупців користувався Renault Duster — у січні продали 409 таких авто.
Друге місце посів Toyota RAV-4 з результатом 334 продані авто, а трійку лідерів замкнув Toyota Land Cruiser Prado, який обрали 218 покупців.
До п’ятірки бестселерів також увійшли Hyundai Tucson (200 авто) та BYD Leopard 3 (169 авто).
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниУкравтопром
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems