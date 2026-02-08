Рейтинг найпопулярніших вживаних авто з-за кордону Сьогодні 19:14 — Технології&Авто

Водій за кермом автомобіля, Фото: freepik

У січні українці придбали 17 тисяч вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 22% більше, ніж минулого року. Найбільшим попитом користувався Volkswagen Golf.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Аналітики зазначають, середній вік імпортованих вживаних авто залишився незмінним — 10 років.

Найпопулярнішими залишаються бензинові авто, які складають 57% ввезених машин (у січні 2025 року — 46,6%).

Далі йдуть:

дизельні — 22% (у січні 2025 — 24,4%)

електромобілі — 11% (20,5% у 2025 році)

гібриди — 7% (4,5% у 2025 році)

авто з ГБО — 3% (4% торік)

ТОП — 10 найпопулярніших моделей січня:

Volkswagen Golf — 899 авто; Volkswagen Tiguan — 633 авто; Audi Q5 — 617 авто; Skoda Octavia — 613 авто; Nissan Rogue — 584 авто; Renault Megane — 548 авто; Volkswagen Passat — 434 авто; Nissan Qashqai — 374 авто; Ford Escape — 349 авто; Audi A4 — 316 авто.

ТОП-10 нових легковиків січня

Раніше Finance.ua писав , що у січні десять найпопулярніших моделей нових легкових авто забезпечили 37% усіх продажів на українському ринку. Найбільшим попитом серед покупців користувався Renault Duster — у січні продали 409 таких авто.

Друге місце посів Toyota RAV-4 з результатом 334 продані авто, а трійку лідерів замкнув Toyota Land Cruiser Prado, який обрали 218 покупців.

До п’ятірки бестселерів також увійшли Hyundai Tucson (200 авто) та BYD Leopard 3 (169 авто).

