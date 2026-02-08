0 800 307 555
Названо найбільші автомобільні ринки ЄС

Технології&Авто
24
Хто продає найбільше авто в ЄС
Хто продає найбільше авто в ЄС, Фото: freepik
За підсумками 2025 р. в країнах ЄС було реалізовано понад 10,8 млн нових легкових авто. Найбільшим автомобільним ринком ЄС традиційно залишилася Німеччина.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найбільші автомобільні ринки ЄС

Найвищі темпи зростання серед великих ринків продемонструвала Іспанія, тоді як Франція та Італія завершили рік зі зниженням реєстрацій нових авто.
ТОП-5 найбільших ринків Євросоюзу:
  • Німеччина — 2 857 591 авто (+1,4%);
  • Франція — 1 632 152 од. (-5%);
  • Італія — 1 524 843 од. (-2,1%);
  • Іспанія — 1 148 650 од. (+12,9%);
  • Польща — 597 435 од. (+8,3%).
Найменшими ринками ЄС були:
  • Литва — 41 974 (+39,3%);
  • Латвія — 22 506 (+31,4%);
  • Кіпр — 14 634 (-2,8%);
  • Естонія — 13 055 (-48,6%);
  • Мальта — 6 468 авто (-15,6%).
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
