Названо найбільші автомобільні ринки ЄС

За підсумками 2025 р. в країнах ЄС було реалізовано понад 10,8 млн нових легкових авто. Найбільшим автомобільним ринком ЄС традиційно залишилася Німеччина.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Найвищі темпи зростання серед великих ринків продемонструвала Іспанія, тоді як Франція та Італія завершили рік зі зниженням реєстрацій нових авто.
ТОП-5 найбільших ринків Євросоюзу:
- Німеччина — 2 857 591 авто (+1,4%);
- Франція — 1 632 152 од. (-5%);
- Італія — 1 524 843 од. (-2,1%);
- Іспанія — 1 148 650 од. (+12,9%);
- Польща — 597 435 од. (+8,3%).
Найменшими ринками ЄС були:
- Литва — 41 974 (+39,3%);
- Латвія — 22 506 (+31,4%);
- Кіпр — 14 634 (-2,8%);
- Естонія — 13 055 (-48,6%);
- Мальта — 6 468 авто (-15,6%).
