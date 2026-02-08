Названо найбільші автомобільні ринки ЄС Сьогодні 06:05 — Технології&Авто

Хто продає найбільше авто в ЄС, Фото: freepik

За підсумками 2025 р. в країнах ЄС було реалізовано понад 10,8 млн нових легкових авто. Найбільшим автомобільним ринком ЄС традиційно залишилася Німеччина.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найбільші автомобільні ринки ЄС

Найвищі темпи зростання серед великих ринків продемонструвала Іспанія, тоді як Франція та Італія завершили рік зі зниженням реєстрацій нових авто.

ТОП-5 найбільших ринків Євросоюзу:

Німеччина — 2 857 591 авто (+1,4%);

Франція — 1 632 152 од. (-5%);

Італія — 1 524 843 од. (-2,1%);

Іспанія — 1 148 650 од. (+12,9%);

Польща — 597 435 од. (+8,3%).

Найменшими ринками ЄС були:

Литва — 41 974 (+39,3%);

Латвія — 22 506 (+31,4%);

Кіпр — 14 634 (-2,8%);

Естонія — 13 055 (-48,6%);

Мальта — 6 468 авто (-15,6%).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.