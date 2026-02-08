Anker представила зарядну станцію Solix C2000 Gen 2 Сьогодні 05:08 — Технології&Авто

Solix C2000 Gen 2 - нова зарядна станція від Anker

Виробник Anker офіційно представив портативну зарядну станцію Solix C2000 Gen 2 зі швидким заряджанням та багатьма варіантами під’єднання. Пікова потужність станції з акумулятором LiFePO4 на 2048 Вт·год становить 4000 Вт, а за допомогою додаткової батареї її можна розширити до 4 кВт⋅год. Номінальна потужність зарядного пристрою становить 2400 Вт.

Про це розповідає Notebookcheck.

Як швидко заряджається станція

За словами компанії, нову C2000 можна зарядити до 80% лише за 45 хвилин і до 100% за 58 хвилин від змінного струму + сонячної батареї.

Заряджати станцію можна кількома способами: від 2600 Вт мережі разом із сонячною енергією, 2300 Вт тільки від розетки, від бензинового або газового генератора, 800 Вт від сонця та стільки ж від автомобіля, або 120 Вт через автомобільну розетку 12 В.

Наскільки довговічний акумулятор станції

Anker встановила термін служби акумулятора у понад 4000 циклів заряджання. Він прослужить понад 10 років навіть за щоденного використання.

Запас енергії Solix C2000 Gen 2 можна збільшити до 4 кВт⋅год за допомогою спеціального додаткового акумулятора Anker Solix BP2000 Gen 2.

Станція є конкурентом Bluetti Elite 200 V2, яка вийшла наприкінці минулого року, але є трохи легшою і меншою: 59×250×257 мм, 18,9 кг.

Усього Anker Solix C2000 Gen 2 має дев’ять роз’ємів для підключення приладів, включно з двома портами USB-C з підтримкою Power Delivery потужністю 140 Вт.

Станція коштуватиме €1499, перші замовники у Європі отримають значну знижку до €999. Попередні замовлення триватимуть до 23 лютого, а відкритий продаж почнеться наступного дня.

