Geely показала недорогий електрифікований сімейний кросовер (фото)

Оприлюднено офіційні фото Geely Galaxy M-7. Електрифікований сімейний кросовер матиме запас ходу 1730 км. Новий Geely Galaxy M-7 презентують до кінця першого кварталу.
Перші подробиці кросовера розкрили на сайті CarNewsChina.
Сімейний автомобіль є дешевшим молодшим братом Geely Galaxy M9 вартістю приблизно від $20 000.
Він запозичив у великого кросовера риси дизайну передньої частини на кшталт вузьких фар, з’єднаних діодною смугою. А от у профіль нового Geely Galaxy M7 стрімкіший.
Розміри Geely Galaxy M7:
- довжина — 4770 мм;
- ширина — 1905 мм;
- висота — 1685 мм;
- колісна база — 2785 мм.
У салоні Geely Galaxy M7 можна помітити вузький цифровий щиток приладів і великий тачскрін, а також дворівневу центральну консоль із подвійною бездротовою зарядкою для смартфонів. Частину перемикачів оздобили кришталем.
Кросовер Geely Galaxy M7 оснащений плагін-гібридною установкою із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 110 к. с. та електромотором, потужність якого не розкривають. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.
Витрата пального в комбінованому циклі становить 3,35 л на 100 км. Новий Geely Galaxy M7 здатен проїхати 225 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі — 1730 км.
