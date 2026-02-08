Geely показала недорогий електрифікований сімейний кросовер (фото) 08.02.2026, 01:09 — Технології&Авто

Geely Galaxy M7 — недорогий плагін-гібридний кросовер, Фото: Geely

Оприлюднено офіційні фото Geely Galaxy M-7. Електрифікований сімейний кросовер матиме запас ходу 1730 км. Новий Geely Galaxy M-7 презентують до кінця першого кварталу.

Перші подробиці кросовера розкрили на сайті CarNewsChina.

Сімейний автомобіль є дешевшим молодшим братом Geely Galaxy M 9 вартістю приблизно від $20 000.

Він запозичив у великого кросовера риси дизайну передньої частини на кшталт вузьких фар, з’єднаних діодною смугою. А от у профіль нового Geely Galaxy M 7 стрімкіший.

В анфас кросовер нагадує старшого брата Geely Galaxy M 9 , Фото: Geely

Розміри Geely Galaxy M 7 :

довжина — 4770 мм;

ширина — 1905 мм;

висота — 1685 мм;

колісна база — 2785 мм.

У салоні Geely Galaxy M 7 можна помітити вузький цифровий щиток приладів і великий тачскрін, а також дворівневу центральну консоль із подвійною бездротовою зарядкою для смартфонів. Частину перемикачів оздобили кришталем.

На передній панелі встановили два екрани, Фото: Geely

Кросовер Geely Galaxy M 7 оснащений плагін-гібридною установкою із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 110 к. с. та електромотором, потужність якого не розкривають. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

Частину перемикачів оздобили кришталем, Фото: Geely

Витрата пального в комбінованому циклі становить 3,35 л на 100 км. Новий Geely Galaxy M 7 здатен проїхати 225 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі — 1730 км.

