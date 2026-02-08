0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Geely показала недорогий електрифікований сімейний кросовер (фото)

Технології&Авто
29
Geely Galaxy M7 — недорогий плагін-гібридний кросовер
Geely Galaxy M7 — недорогий плагін-гібридний кросовер, Фото: Geely
Оприлюднено офіційні фото Geely Galaxy M-7. Електрифікований сімейний кросовер матиме запас ходу 1730 км. Новий Geely Galaxy M-7 презентують до кінця першого кварталу.
Перші подробиці кросовера розкрили на сайті CarNewsChina.
Сімейний автомобіль є дешевшим молодшим братом Geely Galaxy M9 вартістю приблизно від $20 000.
Він запозичив у великого кросовера риси дизайну передньої частини на кшталт вузьких фар, з’єднаних діодною смугою. А от у профіль нового Geely Galaxy M7 стрімкіший.
В анфас кросовер нагадує старшого брата Geely Galaxy M<sup><small>9</small></sup>
В анфас кросовер нагадує старшого брата Geely Galaxy M9, Фото: Geely

Розміри Geely Galaxy M7:

  • довжина — 4770 мм;
  • ширина — 1905 мм;
  • висота — 1685 мм;
  • колісна база — 2785 мм.
У салоні Geely Galaxy M7 можна помітити вузький цифровий щиток приладів і великий тачскрін, а також дворівневу центральну консоль із подвійною бездротовою зарядкою для смартфонів. Частину перемикачів оздобили кришталем.
На передній панелі встановили два екрани
На передній панелі встановили два екрани, Фото: Geely
Кросовер Geely Galaxy M7 оснащений плагін-гібридною установкою із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 110 к. с. та електромотором, потужність якого не розкривають. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.
Частину перемикачів оздобили кришталем
Частину перемикачів оздобили кришталем, Фото: Geely
Витрата пального в комбінованому циклі становить 3,35 л на 100 км. Новий Geely Galaxy M7 здатен проїхати 225 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі — 1730 км.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems