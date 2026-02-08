0 800 307 555
Як обрати номерний знак під час реєстрації авто: безкоштовні та платні комбінації

Скільки коштує послуга вибору номерного знака
Під час першої реєстрації чи перереєстрації транспортного засобу автовласники в Україні можуть самостійно обирати державні номерні знаки. Доступні як безкоштовні, так і платні комбінації.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Безкоштовні комбінації

Номерний знак видається у порядковому значенні, тобто той, який останній в електронній системі.
Автовласник може відмовитися від запропонованої комбінації та обрати іншу серед наявних безкоштовних варіантів.
За послугу вибору конкретної безкоштовної комбінації необхідно сплатити 360 грн.
Також під час реєстрації чи перереєстрації транспортного засобу здійснюються обов’язкові платежі:
  • адміністративна послуга — 350 грн;
  • бланк свідоцтва про реєстрацію — 606 грн;
  • номерний знак — 350 грн;
  • можлива комісія платіжної системи чи банку.
Квитанція про оплату вибору номерної комбінації подається адміністратору разом із іншими платіжними документами.

Платні комбінації

Вартість номерного знака із платною комбінацією коливається від 4 800 до 96 000 грн.
При цьому послуга вибору комбінації у 360 грн не сплачується, але залишаються обов’язкові платежі за адміністративну послугу (350 грн) та бланк свідоцтва про реєстрацію (606 грн). Додатково сплачується комісія платіжної системи чи банку.
До платних комбінації належать номерні знаки, які:
  • містять повторювані або однакові цифри (наприклад, 1111, 2020, 7777);
  • мають послідовні або дзеркальні числа (1234, 2112, 3003);
  • належать до затверджених категорій платних номерів відповідно до переліку, встановленого МВС.
За матеріалами:
Finance.ua
