Tesla випустила нову модель кросовера Model Y

Tesla випускає бюджетну версію Model Y
Американський виробник електромобілів Tesla представив у США нову версію свого кросовера Model Y з повним приводом за ціною $41 990.
Про це пише Reuters.
Запуск відбувся після того, як у жовтні Tesla вивела на ринок спрощені версії Model Y та седана Model 3 у комплектації Standard. Їхня вартість була знижена приблизно на $5 тис. порівняно з попередніми базовими моделями.
Ці автомобілі стали ключовим елементом цінової стратегії компанії на 2026 рік, спрямованої на розширення кола покупців без очікування запуску нового масового електрокара.
Нова модифікація є вищою за класом за базову комплектацію Model Y Standard із заднім приводом, яка залишається найдешевшою у лінійці.
Водночас аналітики попередили, що збільшення частки доступніших моделей може негативно вплинути на маржу компанії, якщо Tesla не зможе компенсувати це за рахунок зниження виробничих витрат або зростання доходів від програмного забезпечення та сервісів.
Раніше генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія припинить виробництво седанів Model S і Model X, а виробничі потужності заводу в Каліфорнії планує переорієнтувати на випуск гуманоїдних роботів.
Espreso.tv
