Tesla припинить випуск двох культових авто

Американська автомобільна компанія Tesla припинить випуск Model S і X
Американська автомобільна компанія Tesla припинить випуск Model S і X
Американська автомобільна компанія Tesla припинить випуск Model S і X вже у наступному кварталі, які багато років були візитівкою компанії.
Про це пише Business Insider.
Натомість Ілон Маск заявив про масштабний курс на людиноподібних роботів Optimus.
«Настав час покласти край програмам Model S і X гідним звільненням, тому що ми дійсно рухаємося в майбутнє, яке базується на автономності», — зазначив генеральний директор Ілон Маск.

В чому суть

Tesla планує замінити виробничі лінії цих моделей у фабриці у місті Фремонт у Каліфорнії на цехи з виробництва людиноподібних роботів Optimus. Довгостроковою метою є виробництво одного мільйона роботів на рік.
Маск запевнив, що Tesla й надалі підтримуватиме власників Model S і Model X, доки ці авто залишатимуться на дорогах. А тим, хто мріяв придбати один із цих електромобілів, він зазначив, що «зараз саме час їх замовити».
За словами Маска, таке рішення є «дещо сумним», але є частиною «загального переходу компанії до автономного майбутнього».

Акції

Акції Tesla у середу зросли після того, як компанія перевершила очікування щодо прибутків та оголосила про інвестиції у 2 млрд доларів в іншу AI-компанію Маска xAI. Також в Tesla підтвердили, що третє покоління свого робота Optimus вийде пізніше цього кварталу.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо що Model S і Model X — це одні з найстаріших і найдорожчих моделей Tesla. Model S уперше представили ще у 2009 році, а перші поставки стартували у 2012 році. Model X анонсували у 2012 році, а клієнти отримали перші авто у 2015 році.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
