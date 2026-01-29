0 800 307 555
Windows 11 зібрала мільярд користувачів швидше за попередницю

Операційна система Windows 11 офіційно перетнула позначку в один мільярд активних користувачів
Операційна система Windows 11 офіційно перетнула позначку в один мільярд активних користувачів. Microsoft оголосила про це досягнення за підсумками останнього святкового кварталу.
Версії системи вдалося залучити таку величезну аудиторію значно швидше, ніж це свого часу зробила Windows 10.
Про це пише The Verge.
За словами генерального директора компанії Сатьї Наделли, під час фінансового звіту за другий квартал 2026 року було зафіксовано понад один мільярд користувачів Windows 11. Показник збільшився більш ніж на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Нагадаємо, що лише в листопаді 2025 року Том Уорен розповідав з посиланням на слова керівника відділу Windows Павана Давулурі, що Windows 11 наближається до позначки в 1 мільярд юзерів. Він також додав, що саме зимовий період допоміг остаточно подолати цей рубіж.
Однак кількість користувачів Windows 11 швидко зростає.
«Успіх» став можливим завдяки двом ключовим факторам.
  • По-перше, на популярність впливають активні продажі нових комп’ютерів.
  • По-друге, припинення підтримки Windows 10 стимулювало OEM-доходи Microsoft.

Наскільки Windows 11 популярніша

Статистика свідчить, що Windows 11 знадобилося 1 576 днів, щоб досягти мільярдної позначки. Попередній версії, Windows 10, для цього знадобилося 1 706 днів.
Свого часу розробники планували вивести десяту версію на такі показники всього за три роки, проте плани довелося змінити після закриття проєкту Windows Phone.
Раніше ми писали, що перше оновлення безпеки для Windows 11 у 2026 році виявилося проблемним. Після релізу патча від 13 січня частина користувачів зіткнулася з помилками, через які комп’ютери не могли коректно вимикатися або переходити в режим сну.
За даними Microsoft, проблеми з’явилися після встановлення січневого оновлення безпеки. Уже 17 січня компанія була змушена випустити екстрений патч out-of-band, щоб усунути критичні збої, спричинені попереднім оновленням.
Серед виявлених проблем:
  • збої підключення та автентифікації в застосунках для віддаленого доступу, включно з Remote Desktop;
  • неможливість коректно вимкнути комп’ютер або перевести його в режим гібернації на системах з увімкненою функцією Secure Launch.
