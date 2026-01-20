0 800 307 555
Перше оновлення Windows 11 у 2026 році спричинило проблеми

Перше оновлення безпеки для Windows 11 у 2026 році виявилося проблемним. Після релізу патча від 13 січня частина користувачів зіткнулася з помилками, через які комп’ютери не могли коректно вимикатися або переходити в режим сну.
Microsoft уже випустила позапланове виправлення.
За даними Microsoft, проблеми з’явилися після встановлення січневого оновлення безпеки. Уже 17 січня компанія була змушена випустити екстрений патч out-of-band, щоб усунути критичні збої, спричинені попереднім оновленням.
Серед виявлених проблем:
  • збої підключення та автентифікації в застосунках для віддаленого доступу, включно з Remote Desktop;
  • неможливість коректно вимкнути комп’ютер або перевести його в режим гібернації на системах з увімкненою функцією Secure Launch.
Проблеми з віддаленим доступом торкнулися кількох платформ, зокрема Windows 11 версії 25H2, Windows 10 версії 22H2 з розширеною підтримкою, а також Windows Server 2025. Водночас збій із вимкненням та гібернацією стосується лише Windows 11 версії 23H2 і лише пристроїв із Secure Launch.
Це вже не перший випадок за останній час, коли Microsoft доводиться випускати позапланові оновлення для виправлення серйозних помилок у Windows. Раніше такі out-of-band-патчі були радше винятком, однак упродовж останніх років вони з’являються дедалі частіше.
Microsoft рекомендує користувачам, які зіткнулися з цими проблемами, якнайшвидше встановити екстрене оновлення.
За матеріалами:
Економічна Правда
