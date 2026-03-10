iPhone Fold може отримати зовсім іншу назву — деталі Сьогодні 23:12 — Фондовий ринок

iPhone Fold може отримати зовсім іншу назву — деталі

У мережі з’явилася нова чутка щодо першого складаного смартфона від Apple. За даними інсайдерів із Китаю, пристрій, який раніше неофіційно називали iPhone Fold, може отримати зовсім іншу назву — iPhone Ultra.

За цією інформацією, новинка стане частиною нової лінійки Ultra-пристроїв, яку компанія може представити вже цього року, пише itsider.

Разом зі смартфоном очікується також поява AirPods Ultra та MacBook Ultra. Усі ці гаджети мають стати найдорожчими у своїх категоріях.

Ціна

За попередніми даними, стартова ціна складаного смартфона може перевищити 10 000 юанів (понад 1400 доларів), а топова версія може коштувати більше ніж 20 000 юанів. Це майже 2900 доларів.

Очікується, що новий пристрій представлять восени разом із моделями iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Однак поки що вся ця інформація базується лише на витоках, тому остаточна назва і характеристики можуть змінитися.

Раніше писали , що камера iPhone може помилятися з фокусом у найважливіший момент, через що головний об’єкт у кадрі виходить менш різким, ніж фон.

Водночас власники iPhone скаржаться на швидке розряджання акумулятора: після виходу iOS 26 і наступних оновлень відсоток падає помітно швидше, ніж раніше при звичайному використанні.

