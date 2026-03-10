0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ запроваджує нові вимоги до капіталу банків

Фондовий ринок
227
Банкам доведеться формувати буфери капіталу з 2027 року
Банкам доведеться формувати буфери капіталу з 2027 року
З 1 січня 2027 року банки та банківські групи в Україні повинні будуть дотримуватися вимог щодо формування буферів консервації капіталу та буферів системної важливості.
Про це повідомила пресслужба Національного банку.
Буфер консервації капіталу становитиме 2,5% для всіх банків. Розмір буфера системної важливості залежатиме від категорії системної важливості фінансової установи та визначатиметься у межах від 1% до 2%.

Для чого запроваджують буфери капіталу

Метою формування буферів капіталу є створення додаткового запасу фінансової стійкості банків. Це має підвищити їхню здатність протистояти ризикам у періоди фінансової та економічної нестабільності.
Водночас наявність буферів капіталу забезпечує необхідну гнучкість регуляторних вимог, адже дає змогу використовувати накопичений запас міцності в умовах криз для підтримки активності в кредитуванні.

Зміни нормативів достатності капіталу

Тривалий час відсутність у вітчизняних банках буферів капіталу компенсувалася підвищеними мінімальними значеннями нормативів достатності капіталу. Тож із запровадженням буферів зникає необхідність у таких підвищених значеннях.
Відповідно послідовним кроком є рішення Національного банку України щодо приведення з 1 січня 2027 року мінімальних значень нормативів достатності капіталу у повну відповідність до вимог європейського законодавства, а саме:
  • 8% - для нормативу достатності регулятивного капіталу;
  • 6% - для нормативу достатності капіталу 1 рівня;
  • 4,5% - для нормативу достатності основного капіталу 1 рівня.
Зазначені зміни є черговим кроком з наближення регулювання діяльності банків України до стандартів Європейського Союзу.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУБанки України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems