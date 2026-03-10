НБУ запроваджує нові вимоги до капіталу банків
З 1 січня 2027 року банки та банківські групи в Україні повинні будуть дотримуватися вимог щодо формування буферів консервації капіталу та буферів системної важливості.
Про це повідомила пресслужба Національного банку.
Буфер консервації капіталу становитиме 2,5% для всіх банків. Розмір буфера системної важливості залежатиме від категорії системної важливості фінансової установи та визначатиметься у межах від 1% до 2%.
Для чого запроваджують буфери капіталу
Метою формування буферів капіталу є створення додаткового запасу фінансової стійкості банків. Це має підвищити їхню здатність протистояти ризикам у періоди фінансової та економічної нестабільності.
Водночас наявність буферів капіталу забезпечує необхідну гнучкість регуляторних вимог, адже дає змогу використовувати накопичений запас міцності в умовах криз для підтримки активності в кредитуванні.
Зміни нормативів достатності капіталу
Тривалий час відсутність у вітчизняних банках буферів капіталу компенсувалася підвищеними мінімальними значеннями нормативів достатності капіталу. Тож із запровадженням буферів зникає необхідність у таких підвищених значеннях.
Відповідно послідовним кроком є рішення Національного банку України щодо приведення з 1 січня 2027 року мінімальних значень нормативів достатності капіталу у повну відповідність до вимог європейського законодавства, а саме:
- 8% - для нормативу достатності регулятивного капіталу;
- 6% - для нормативу достатності капіталу 1 рівня;
- 4,5% - для нормативу достатності основного капіталу 1 рівня.
Зазначені зміни є черговим кроком з наближення регулювання діяльності банків України до стандартів Європейського Союзу.
