НБУ запроваджує нові вимоги до капіталу банків Сьогодні 09:15 — Фондовий ринок

Банкам доведеться формувати буфери капіталу з 2027 року

З 1 січня 2027 року банки та банківські групи в Україні повинні будуть дотримуватися вимог щодо формування буферів консервації капіталу та буферів системної важливості.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Буфер консервації капіталу становитиме 2,5% для всіх банків. Розмір буфера системної важливості залежатиме від категорії системної важливості фінансової установи та визначатиметься у межах від 1% до 2%.

Для чого запроваджують буфери капіталу

Метою формування буферів капіталу є створення додаткового запасу фінансової стійкості банків. Це має підвищити їхню здатність протистояти ризикам у періоди фінансової та економічної нестабільності.

Водночас наявність буферів капіталу забезпечує необхідну гнучкість регуляторних вимог, адже дає змогу використовувати накопичений запас міцності в умовах криз для підтримки активності в кредитуванні.

Зміни нормативів достатності капіталу

Тривалий час відсутність у вітчизняних банках буферів капіталу компенсувалася підвищеними мінімальними значеннями нормативів достатності капіталу. Тож із запровадженням буферів зникає необхідність у таких підвищених значеннях.

Відповідно послідовним кроком є рішення Національного банку України щодо приведення з 1 січня 2027 року мінімальних значень нормативів достатності капіталу у повну відповідність до вимог європейського законодавства, а саме:

8% - для нормативу достатності регулятивного капіталу;

6% - для нормативу достатності капіталу 1 рівня;

4,5% - для нормативу достатності основного капіталу 1 рівня.

Зазначені зміни є черговим кроком з наближення регулювання діяльності банків України до стандартів Європейського Союзу.

