Ощадбанк відновив роботу електронних сервісів Сьогодні 17:20 — Фондовий ринок

Ощадбанк повністю відновив роботу електронних сервісів після загрози хакерської атаки.

Про це повідомила пресслужба банку.

«Станом на зараз роботу всіх електронних сервісів Ощадбанку повністю відновлено. Системи банку працюють у штатному режимі», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що фахівці банку виконали всі необхідні технічні заходи та ретельно перевірили роботи ІТ-інфраструктури банку.

Клієнтські дані та кошти залишаються у повній безпеці — ознак їх компрометації не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що сьогодні спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS- атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені.

