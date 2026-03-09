0 800 307 555
Ощадбанк відновив роботу електронних сервісів

Фондовий ринок
210
Ощадбанк повністю відновив роботу електронних сервісів після загрози хакерської атаки.
Про це повідомила пресслужба банку.
«Станом на зараз роботу всіх електронних сервісів Ощадбанку повністю відновлено. Системи банку працюють у штатному режимі», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що фахівці банку виконали всі необхідні технічні заходи та ретельно перевірили роботи ІТ-інфраструктури банку.
Клієнтські дані та кошти залишаються у повній безпеці — ознак їх компрометації не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що сьогодні спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS- атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені.
За матеріалами:
Finance.ua
Ощадбанк
