0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Dior планує відкрити два магазини в росії до 2028 року

Фондовий ринок
77
У березні 2022 року власники бутиків Dior прийняли рішення призупинити роботу своїх магазинів в росії
У березні 2022 року власники бутиків Dior прийняли рішення призупинити роботу своїх магазинів в росії
Французький бренд люксового сегмента Dior розраховує відновити роботу двох своїх магазинів у росії до 1 січня 2028 року.
Про це пише російське видання «Комерсант» з посиланням на пояснювальну записку до бухгалтерської звітності керуючого брендом Dior у рф ТОВ «Крістіан Діор кутюр Столешніков».
Згідно з документом, протягом найближчих двох років планується відновлення роботи двох торгових точок у центрі москви.

Бренд призупинив роботу в росії після початку війни

У березні 2022 року власники бутиків Dior прийняли рішення призупинити роботу своїх магазинів в росії через війну в Україні.
До 2023 року у бренду залишилося дев’ять об’єктів, вісім з яких були розташовані в столиці, а один — в Петербурзі.
У 2024-му їхня кількість скоротилася до чотирьох точок.
У звітності за 2024 рік ТОВ «Крістіан Діор кутюр Столешніков» повідомляло, що вирішило повністю закрити частину своїх магазинів. Водночас Christian Dior оновив реєстрацію свого товарного знака в росії до 2034 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems