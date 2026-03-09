Dior планує відкрити два магазини в росії до 2028 року
Французький бренд люксового сегмента Dior розраховує відновити роботу двох своїх магазинів у росії до 1 січня 2028 року.
Про це пише російське видання «Комерсант» з посиланням на пояснювальну записку до бухгалтерської звітності керуючого брендом Dior у рф ТОВ «Крістіан Діор кутюр Столешніков».
Згідно з документом, протягом найближчих двох років планується відновлення роботи двох торгових точок у центрі москви.
Бренд призупинив роботу в росії після початку війни
У березні 2022 року власники бутиків Dior прийняли рішення призупинити роботу своїх магазинів в росії через війну в Україні.
До 2023 року у бренду залишилося дев’ять об’єктів, вісім з яких були розташовані в столиці, а один — в Петербурзі.
У 2024-му їхня кількість скоротилася до чотирьох точок.
У звітності за 2024 рік ТОВ «Крістіан Діор кутюр Столешніков» повідомляло, що вирішило повністю закрити частину своїх магазинів. Водночас Christian Dior оновив реєстрацію свого товарного знака в росії до 2034 року.
Поділитися новиною
Також за темою
Apple пояснила, чому обрала назву MacBook Neo
Claude, ChatGPT та Gemini перевірили на точність під час висвітлення гарячих новин
Dior планує відкрити два магазини в росії до 2028 року
Вода не з Карпат? Виробник «Карпатська Джерельна» заплатить штраф за обман на етикетках
З Угорщини вислали 7 українців у справі про викрадення інкасаторів «Ощадбанку»
В Угорщині викрали співробітників «Ощадбанку», інкасаторські машини та цінності: що кажуть МЗС, НБУ (оновлюється)