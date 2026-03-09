Dior планує відкрити два магазини в росії до 2028 року Сьогодні 00:04 — Фондовий ринок

Французький бренд люксового сегмента Dior розраховує відновити роботу двох своїх магазинів у росії до 1 січня 2028 року.

Про це пише російське видання «Комерсант» з посиланням на пояснювальну записку до бухгалтерської звітності керуючого брендом Dior у рф ТОВ «Крістіан Діор кутюр Столешніков».

Згідно з документом, протягом найближчих двох років планується відновлення роботи двох торгових точок у центрі москви.

Бренд призупинив роботу в росії після початку війни

У березні 2022 року власники бутиків Dior прийняли рішення призупинити роботу своїх магазинів в росії через війну в Україні.

До 2023 року у бренду залишилося дев’ять об’єктів, вісім з яких були розташовані в столиці, а один — в Петербурзі.

У 2024-му їхня кількість скоротилася до чотирьох точок.

У звітності за 2024 рік ТОВ «Крістіан Діор кутюр Столешніков» повідомляло, що вирішило повністю закрити частину своїх магазинів. Водночас Christian Dior оновив реєстрацію свого товарного знака в росії до 2034 року.

