0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яка функція iPhone рятує фото від розмитого фокусу

Фондовий ринок
37
Яка функція iPhone рятує фото від розмитого фокусу
Яка функція iPhone рятує фото від розмитого фокусу
Камера iPhone може помилятися з фокусом у найважливіший момент, через що головний об’єкт у кадрі виходить менш різким, ніж фон.
Про це пише SupercarBlondie.
Виправити це можна вбудованою функцією, яка фіксує фокус і експозицію в обраній точці та не дає смартфону змінювати параметри під час знімання.

Функція AE/AF Lock — блокування автоекспозиції та автофокусу

У звичайному режимі iPhone постійно підлаштовує різкість і яскравість залежно від того, куди спрямована камера та що відбувається в кадрі. У більшості випадків це працює коректно, однак інколи система змінює фокус саме в момент натискання кнопки пуску.
Через це може виникати ситуація, коли фото загалом має вдалий вигляд, але головний об’єкт виявляється трохи розмитим, тоді як задній план залишається чітким. Фіксація AE/AF Lock прибирає таку зміну та залишає вибрані параметри незмінними.
Щоб увімкнути цю функцію, потрібно відкрити застосунок «Камера», натиснути на ту частину екрана, де має бути фокус, і утримувати палець одну-дві секунди. Після цього у верхній частині екрана з’явиться напис AE/AF Lock.
Після активації камера зберігатиме фокус і експозицію саме в цій точці, навіть якщо смартфон трохи змістити або змінити композицію кадру. Це дає змогу точніше контролювати результат і зберігати різкість на найважливішій частині зображення.
Функція особливо корисна у сценах, де в кадрі багато руху або сторонніх деталей. Наприклад, під час знімання людини камера може ненадовго переключитися на інший рухомий об’єкт позаду, але AE/AF Lock не дозволяє цього зробити.
Ще одна перевага полягає в тому, що блокування підходить для серії знімків однієї сцени. Оскільки фокус і яскравість не змінюються від кадру до кадру, фотографії виходять більш однаковими за виглядом.
За матеріалами:
Finance.ua
iPhone
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems