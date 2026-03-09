Яка функція iPhone рятує фото від розмитого фокусу Сьогодні 23:23 — Фондовий ринок

Яка функція iPhone рятує фото від розмитого фокусу

Камера iPhone може помилятися з фокусом у найважливіший момент, через що головний об’єкт у кадрі виходить менш різким, ніж фон.

Про це пише SupercarBlondie

Виправити це можна вбудованою функцією, яка фіксує фокус і експозицію в обраній точці та не дає смартфону змінювати параметри під час знімання.

Функція AE/AF Lock — блокування автоекспозиції та автофокусу

У звичайному режимі iPhone постійно підлаштовує різкість і яскравість залежно від того, куди спрямована камера та що відбувається в кадрі. У більшості випадків це працює коректно, однак інколи система змінює фокус саме в момент натискання кнопки пуску.

Через це може виникати ситуація, коли фото загалом має вдалий вигляд, але головний об’єкт виявляється трохи розмитим, тоді як задній план залишається чітким. Фіксація AE/AF Lock прибирає таку зміну та залишає вибрані параметри незмінними.

Щоб увімкнути цю функцію, потрібно відкрити застосунок «Камера», натиснути на ту частину екрана, де має бути фокус, і утримувати палець одну-дві секунди. Після цього у верхній частині екрана з’явиться напис AE/AF Lock.

Після активації камера зберігатиме фокус і експозицію саме в цій точці, навіть якщо смартфон трохи змістити або змінити композицію кадру. Це дає змогу точніше контролювати результат і зберігати різкість на найважливішій частині зображення.

Функція особливо корисна у сценах, де в кадрі багато руху або сторонніх деталей. Наприклад, під час знімання людини камера може ненадовго переключитися на інший рухомий об’єкт позаду, але AE/AF Lock не дозволяє цього зробити.

Ще одна перевага полягає в тому, що блокування підходить для серії знімків однієї сцени. Оскільки фокус і яскравість не змінюються від кадру до кадру, фотографії виходять більш однаковими за виглядом.

