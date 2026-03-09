0 800 307 555
Microsoft випускає оновлення Copilot для Windows Insiders — деталі

Microsoft випускає оновлення Copilot для Windows Insiders, яке дозволяє переглядати веб-сторінки безпосередньо в бічній панелі помічника, не відкриваючи браузер за замовчуванням.
Ідея полягає в тому, щоб користувачі залишалися в контексті розмови, а також могли швидко повертатися до відкритих вкладок, якщо ввімкнуть синхронізацію паролів і даних форм.
Copilot отримає доступ до контексту відкритих вкладок у розмові, щоб асистент міг враховувати їх під час відповіді на запити користувача. Всі вкладки зберігатимуться разом із розмовою, а синхронізація даних форм дозволить автоматично використовувати паролі та інші дані, якщо користувач це дозволить. Деякі користувачі можуть хвилюватися через це, особливо після попередніх проблем з Windows Recall.
Нововведення викликало занепокоєння у виробників браузерів. Технічний директор Vivaldi, Брюс Лоусон, зазначив, що автоматичне відкриття посилань у Copilot може відбирати у користувачів їхній браузер за замовчуванням та звичні налаштування. На його думку, це може виглядати як некоректна поведінка великої компанії і створювати конкуренційні проблеми.
Оновлення поки що є попередньою версією, яка поступово з’являтиметься у всіх каналах Insider. Microsoft також додала інші функції в Copilot, зокрема подкасти та режим навчання, а деякі елементи ще можуть змінитися. Для користувачів це зручно, проте для браузерів і конкурентів нововведення сприймається як спосіб утримати користувачів у межах екосистеми Microsoft.
За матеріалами:
itechua
