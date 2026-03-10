Помста за «Дружбу»: Угорщина каже, що не поверне гроші Ощадбанку Сьогодні 13:12 — Казна та Політика

Помста за «Дружбу»: Угорщина каже, що не поверне гроші Ощадбанку

Міністр будівництва та транспорту Угорщини фактично заявив, що рейд на грошову партію до України був невипадковим.

Про це заявив угорський міністр будівництва та транспорту Янош Лазар, повідомляє Telex

З його слів, цей крок було зроблено через блокування нафтопроводу, і що вони не повернуть українцям вилучене золото, долари та євро, доки не відновиться потік нафти.

Дослівно

«Ми знаємо, що українці дуже нервують», — сказав він, а потім поділився інформацією про те, що цей крок, очевидно, не був незалежним від нафтової блокади, бо «якщо вони нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб залишити це в спокої».

За словами Лазара, щомісяця вилучалося більше грошей, ніж коштувала отримувана нафта «або її покриття».

«Гроші поки що залишаться тут, ми чекаємо на відкриття нафтопроводу та на нові українські грошові поставки через Угорщину», — додав міністр.

Крім того, Лазар натякнув, що Будапешт і надалі може красти українські гроші, якщо питання із «Дружбою» залишиться нерозв’язаним.

Раніше лідер парламентської фракції «Фідес» Мате Кочіш подав до парламенту Угорщини законопроєкт щодо коштів і цінностей українського Ощадбанку , які були вилучені 5 березня. Документ передбачає арешт цих активів до завершення розслідування, яке проводить Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV).

За словами Кочіша, законодавча ініціатива пов’язана з необхідністю перевірити обставини транспортування активів та осіб, які їх перевозили, зокрема на предмет можливих загроз національній безпеці Угорщини.

Що відомо про справу

У ніч на 6 березня «Ощадбанк» заявив про викрадення в Угорщині своїх співробітників, а також двох автомобілів інкасаторської служби та цінностей.

«Вантаж був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних Європейських митних процедур. Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив 40 млн дол. США, 35 млн євро, 9 кг золота.

«Ощадбанк» вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України", — заявили у фінустанові.

Угорське видання index. hu пише , що працівників банку підозрюють у нібито причетності до справи про відмивання грошей. Там заявили, що серед затриманих осіб — колишній генерал української розвідки. Разом із ними правоохоронці зупинили два броньовані інкасаторські автомобілі, якими, за даними слідства, перевозили значні суми готівки та золото.

