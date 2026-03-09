Попри блокування Орбана ЄС планує надати Україні позику на 90 млрд євро — Урсула фон дер Ляєн Сьогодні 15:39 — Казна та Політика

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що не зважаючи на перепони з остаточним ухваленням рішення надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро, ця обіцянка буде виконана.

Відповідну заяву вона зробила у понеділок у Брюсселі під час річної зустрічі послів держав-членів Європейського Союзу, які працюють у країнах за межами Спільноти, передає «Інтерфакс-Україна».

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує блокувати рішення про надання Україні позики. Водночас у своєму виступі фон дер Ляєн жодного разу не згадала його ім’я.

Фінансова підтримка України

Президентка Європейської комісії наголосила, що ЄС щодня працює разом з Україною та міжнародними партнерами, щоб забезпечити довгострокову безпеку для країни та створити умови для справедливого і тривалого миру.

За її словами, для цього Україні насамперед необхідна стабільна фінансова підтримка.

Читайте також Орбан назвав додаткову умову для розблокування кредиту Україні від ЄС

«Як ви знаєте, саме тому ми запропонували позику в розмірі 90 млрд євро для фінансування потреб України. І ви всі бачили труднощі, з якими ми зіткнулися, намагаючись її реалізувати, навіть після того, як усі 27 лідерів погодилися на це. Це повертається до того моменту, який я згадував раніше, щодо того, чи наша система все ще здатна ефективно працювати. Але я можу запевнити вас, що в цьому випадку ми виконаємо свої зобов’язання. Бо на кону наша довіра, а що ще важливіше, наша безпека. Тож для нас це першочергово і абсолютно зрозуміло: ми надамо цю позику в розмірі 90 млрд євро», — заявила вона.

Розширення ЄС і роль України

За словами фон дер Ляєн, «така сама логіка стосується розширення».

«Точилося багато дискусій щодо того, як нам своєчасно реалізувати процес, заснований на заслугах. Але надзвичайно важливо, щоб ми вже зараз підготувалися, наблизивши Західні Балкани, Молдову, Україну до нашого Союзу. Розширення — це не питання ідеології. Це питання спільних європейських інтересів та безпеки. І ми повинні бути готові виконати свої зобов’язання, щойно настане час», — переконана президент Європейської комісії.

Крім того, вона констатувала, що коли мова йде про безпеку, «ми повинні говорити про Україну, горду європейську націю, яка продовжує боротися за наші свободи, як майбутній член нашого Союзу, і як перша лінія оборони Європи».

Читайте також Вступ України в ЄС до 2027 року: Євросоюз розробив план з 5 кроків

«І моє послання тут дуже чітке. Європа завжди буде з Україною, незалежно від того, що відбувається деінде. Ми всі хочемо, щоб цей жах і кровопролиття закінчилися. І ніхто не хоче більше миру, ніж народ України. Але війна має закінчитися так, щоб не посіяти зерна для майбутніх конфліктів», — заявила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 24 лютого, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підписала європейський кредит для України на 90 мільярдів євро на 2026−2027 роки. Як зазначила президентка Європарламенту, фінансування планують використати для:

забезпечення безперервного надання основних державних послуг;

підтримки оборонного сектору України;

посилення спільної безпеки та свободи;

досягнення тривалого миру;

закріплення майбутнього України в Європі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.