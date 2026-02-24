0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Президентка Європарламенту підписала кредит для України на 90 мільярдів євро

Казна та Політика
331
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підписала кредит для України
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підписала кредит для України
У вівторок, 24 лютого, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підписала європейський кредит для України на 90 мільярдів євро на 2026−2027 роки.
Про це вона повідомила у соцмережі Х.
«Щойно підписала кредит на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро від імені Європарламенту», — написала Мецола.

На що спрямують кошти

Як зазначила президентка Європарламенту, фінансування планують використати для:
  • забезпечення безперервного надання основних державних послуг;
  • підтримки оборонного сектору України;
  • посилення спільної безпеки та свободи;
  • досягнення тривалого миру;
  • закріплення майбутнього України в Європі.
Як заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до Європейського парламенту у вівторок, рішення Європейського Союзу про надання Україні 90 млрд євро протягом двох років є реальною фінансовою гарантією безпеки та повинна бути реалізована.
«Зараз на столі лежить важливе рішення, важливе рішення про надання Україні 90 мільярдів євро підтримки протягом двох років. Це реальна фінансова гарантія нашої безпеки та нашої стійкості, і вона повинна бути реалізована. І я дякую всім, хто працює над тим, щоб це сталося», — сказав Зеленський.

Довідка Finance.ua:

  • депутати Європейського парламенту на пленарній сесії в Страсбурзі 11 лютого проголосували за кредит для України на 2026−2027 рр. у розмірі 90 млрд євро;
  • з 90 млрд євро для Києва 60 млрд євро планується витратити на оборонні цілі України, ще 30 млрд євро буде виділено на макрофінансову допомогу або бюджетну підтримку, що надаватиметься через механізм Ukraine Facility.
За матеріалами:
Finance.ua
ЄСКредити
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems