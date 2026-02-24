Президентка Європарламенту підписала кредит для України на 90 мільярдів євро 24.02.2026, 15:25 — Казна та Політика

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підписала кредит для України

У вівторок, 24 лютого, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підписала європейський кредит для України на 90 мільярдів євро на 2026−2027 роки.

Про це вона повідомила у соцмережі Х.

«Щойно підписала кредит на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро від імені Європарламенту», — написала Мецола.

На що спрямують кошти

Як зазначила президентка Європарламенту, фінансування планують використати для:

забезпечення безперервного надання основних державних послуг;

підтримки оборонного сектору України;

посилення спільної безпеки та свободи;

досягнення тривалого миру;

закріплення майбутнього України в Європі.

Як заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до Європейського парламенту у вівторок, рішення Європейського Союзу про надання Україні 90 млрд євро протягом двох років є реальною фінансовою гарантією безпеки та повинна бути реалізована.

«Зараз на столі лежить важливе рішення, важливе рішення про надання Україні 90 мільярдів євро підтримки протягом двох років. Це реальна фінансова гарантія нашої безпеки та нашої стійкості, і вона повинна бути реалізована. І я дякую всім, хто працює над тим, щоб це сталося», — сказав Зеленський.

Довідка Finance.ua:

депутати Європейського парламенту на пленарній сесії в Страсбурзі 11 лютого проголосували за кредит для України на 2026−2027 рр. у розмірі 90 млрд євро;

з 90 млрд євро для Києва 60 млрд євро планується витратити на оборонні цілі України, ще 30 млрд євро буде виділено на макрофінансову допомогу або бюджетну підтримку, що надаватиметься через механізм Ukraine Facility.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.