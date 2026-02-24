Велика Британія оголосила новий пакет військової та гуманітарної підтримки Україні Сьогодні 11:19 — Казна та Політика

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Уряд Великої Британії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення рф оголосив про новий пакет військової та гуманітарної підтримки для України.

Відповідну заяву оприлюднено на офіційному сайті британського уряду.

«У цю сумну річницю наше послання українському народу просте: Велика Британія з вами. Саме тому сьогодні оголошуємо про нову підтримку і продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Незважаючи на весь галас у світових справах сьогодні, ця війна залишається найважливішою проблемою нашого часу. Вона ставить питання, чи витримає свобода України та Європи. Наша спільна відповідь однозначна. росія не виграє цю війну. Вони не виграють цю війну. Мужність України продовжує відстоювати наші спільні цінності перед лицем агресії путіна. Ми будемо поруч з ними, доки не настане справедливий і міцний мир — і навіть після нього», — заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Як пише Reuters, Кір Стармер проведе телефонну конференцію групи союзників «Коаліція охочих», а міністр закордонних справ Іветт Купер візьме участь у пам’ятних заходах у Києві.

Що входить до пакета допомоги

Новий пакет підтримки передбачає:

20 млн фунтів стерлінгів на екстрену підтримку енергетичної системи України. Кошти спрямують на захист і ремонт мереж, а також на забезпечення додаткових генерувальних потужностей напередодні наступного опалювального сезону. 5,7 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги для громад на прифронтових територіях, осіб, які потребують евакуації, та постраждалих від авіаударів або внутрішнього переміщення. Медичне консультування — британські військові хірурги, медсестри та фізіотерапевти надаватимуть консультації українським медикам щодо проведення складних операцій і лікування бойових травм. Навчання пілотів гелікоптерів — українські військові проходять підготовку на британській авіабазі для отримання кваліфікації інструкторів з пілотування. Після завершення навчання вони зможуть готувати нове покоління українських льотчиків.

За інформацією британської сторони, це перший випадок, коли Велика Британія проводить підготовку українських інструкторів із пілотування гвинтокрилів.

Додатково уряд виділив 30 млн фунтів на підтримку стійкості українського суспільства та допомогу у забезпеченні справедливості й притягненні до відповідальності за російські злочини.

