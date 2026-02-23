0 800 307 555
Дозвіл жінкам-ФОП користуватися програмою «єЯсла»: про що каже Гетманцев

Казна та Політика
23
Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев закликав уряд внести зміни до постанови, що регулює програму «єЯсла», та забезпечити доступ до допомоги жінкам-ФОП.
Про це свідчить його допис.
«До мене звертаються десятки ФОПів-матусь, які не можуть скористатися програмою «єЯсла». За своєю економічною суттю мати-ФОП не відрізняється від жінки, яка працює за трудовим договором. Обидві здійснюють трудову діяльність, обидві формують доходи бюджету та системи соціального страхування, обидві поєднують професійну реалізацію з вихованням дитини. Саме тому ФОП не може розглядатися як «непрацююча особа». Якщо жінка офіційно зареєстрована, отримує дохід і виконує всі фіскальні зобов’язання, вона має вважатись працюючою. І саме за цим критерієм — фактичної праці та внеску в економіку — має надаватися доступ до програми підтримки «єЯсла», — написав він.
Він звернувся до Уряду із закликом внести зміни до постанови Кабміну, яка регулює «єЯсла» і включити до числа отримувачів допомоги мам, які є ФОП.
З його слів, це питання не пільг, а елементарної соціальної справедливості й визнання того, що сучасна економіка давно вийшла за межі трудових книжок.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що з 2026 року держава розширює систему підтримки сімей із дітьми, щоб полегшити перші місяці після народження малюка та допомогти батькам упоратися з основними витратами:
  • 50 тис. грн — одноразова грошова допомога в разі народження першої та кожної наступної дитини.
  • 7 тис. грн/міс. — допомога для догляду за дитиною до 1 року. Для дитини з інвалідністю — 10 500 грн/міс. (коеф. 1,5).
Програма «єЯсла» передбачає щомісячну цільову грошову допомогу сім’ям з дітьми віком від 1 до 3 років — для компенсації витрат на догляд за дитиною.

Розмір державної допомоги в межах програми «єЯсла»

  • 8 000 гривень щомісяця — для сімей, в яких мати або інший законний представник повертається до роботи після досягнення дитиною одного року;
  • 12 000 гривень щомісяця — для сімей, які виховують дитину з інвалідністю (з урахуванням коефіцієнта 1,5).
