Кабмін спрямував додаткові гроші на підвищення зарплат освітянам та соцпрацівникам
Кабінет Міністрів ухвалив рішення першочергово спрямувати частину додаткових дотацій місцевим бюджетам у 2026 році на оплату праці в освітній і соціальній сферах.
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
«Освітяни та соцпрацівники мають отримувати зарплати вчасно і в повному обсязі. Для цього уряд першочергово спрямовує окремі додаткові дотації місцевим бюджетам у 2026 році на оплату праці в освітній і соціальній сферах», — ідеться в повідомленні.
За її словами, рішення передбачає фінансування заробітних плат працівників бюджетних установ, зокрема педагогічних і науково-педагогічних працівників, фахівців із надання соціальних та реабілітаційних послуг, а також інших працівників відповідних сфер.
Контроль за виконанням бюджетів
Як зазначила глава уряду, Міністерство фінансів здійснюватиме моніторинг виконання місцевих бюджетів та координуватиме взаємодію з обласними військовими адміністраціями.
«Таким чином забезпечуємо підвищення зарплат освітянам і працівникам соцзакладів з 1 січня 2026 року», — підкреслила премʼєр-міністерка.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на народного депутата, голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева писав, у бюджетах місцевих громад недостатньо ресурсів для виконання урядового рішення про підвищення зарплат педагогам і соціальним працівникам.
Нардеп зазначав, що проблема має системний характер. «Перелік посад, для яких передбачено підвищення, значно ширший, ніж перелік закладів, що фінансуються з освітньої субвенції», — заявляв Гетманцев, додавши, що субвенція не покриває оплату праці працівників дошкільної, позашкільної, мистецької, професійно-технічної освіти. Також не забезпечено підвищення оплати праці працівників соціальної та реабілітаційної сфери.
