Кабмін спрямував додаткові гроші на підвищення зарплат освітянам та соцпрацівникам

Казна та Політика
75
Моніторинг виконання місцевих бюджетів здійснюватиме Міністерство фінансів
Кабінет Міністрів ухвалив рішення першочергово спрямувати частину додаткових дотацій місцевим бюджетам у 2026 році на оплату праці в освітній і соціальній сферах.
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
«Освітяни та соцпрацівники мають отримувати зарплати вчасно і в повному обсязі. Для цього уряд першочергово спрямовує окремі додаткові дотації місцевим бюджетам у 2026 році на оплату праці в освітній і соціальній сферах», — ідеться в повідомленні.
За її словами, рішення передбачає фінансування заробітних плат працівників бюджетних установ, зокрема педагогічних і науково-педагогічних працівників, фахівців із надання соціальних та реабілітаційних послуг, а також інших працівників відповідних сфер.

Контроль за виконанням бюджетів

Як зазначила глава уряду, Міністерство фінансів здійснюватиме моніторинг виконання місцевих бюджетів та координуватиме взаємодію з обласними військовими адміністраціями.
«Таким чином забезпечуємо підвищення зарплат освітянам і працівникам соцзакладів з 1 січня 2026 року», — підкреслила премʼєр-міністерка.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на народного депутата, голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева писав, у бюджетах місцевих громад недостатньо ресурсів для виконання урядового рішення про підвищення зарплат педагогам і соціальним працівникам.
Нардеп зазначав, що проблема має системний характер. «Перелік посад, для яких передбачено підвищення, значно ширший, ніж перелік закладів, що фінансуються з освітньої субвенції», — заявляв Гетманцев, додавши, що субвенція не покриває оплату праці працівників дошкільної, позашкільної, мистецької, професійно-технічної освіти. Також не забезпечено підвищення оплати праці працівників соціальної та реабілітаційної сфери.
Payment systems