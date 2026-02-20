0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Колишні облавтодори передадуть на приватизацію

Казна та Політика
23
Після аудиту облавтодори виставлять на приватизацію
Після аудиту облавтодори виставлять на приватизацію
Колишні облавтодори, які нині належать до сфери управління держагентства з відновлення інфраструктури, після завершення аудиту передадуть Фонду держмайна України для приватизації.
Про це розповів голова держагентства з відновлення інфраструктури Сергій Сухомлин в інтерв’ю виданню Економічна правда.

Завершення аудиту та підготовка до приватизації

«Зараз завершується аудит — майже рік триває структуризація. За останній рік їхня виручка зросла на 40%, цього року прогнозується ще плюс 60%. Після завершення аудиту передамо активи Фонду держмайна для приватизації», — повідомив він.
Приватизація облавтодорів в Україні є частиною стратегії реформування дорожньої галузі, спрямованої на демонополізацію ринку та залучення приватних інвестицій.
Читайте також
Процес передбачає передачу непрофільних активів та підрозділів у приватну власність для підвищення ефективності будівництва та ремонту доріг.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко писав, що ремонт доріг для загального користування в Україні мають почати, щойно це дозволять погодні умови. Свириденко доручила міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі разом з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування. Насамперед, це стратегічно важливі маршрути, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems