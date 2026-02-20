Колишні облавтодори передадуть на приватизацію Сьогодні 07:45 — Казна та Політика

Після аудиту облавтодори виставлять на приватизацію

Колишні облавтодори, які нині належать до сфери управління держагентства з відновлення інфраструктури, після завершення аудиту передадуть Фонду держмайна України для приватизації.

Про це розповів голова держагентства з відновлення інфраструктури Сергій Сухомлин в інтерв’ю виданню Економічна правда.

Завершення аудиту та підготовка до приватизації

«Зараз завершується аудит — майже рік триває структуризація. За останній рік їхня виручка зросла на 40%, цього року прогнозується ще плюс 60%. Після завершення аудиту передамо активи Фонду держмайна для приватизації», — повідомив він.

Приватизація облавтодорів в Україні є частиною стратегії реформування дорожньої галузі, спрямованої на демонополізацію ринку та залучення приватних інвестицій.

Читайте також У КМДА пояснили, для чого проводять ремонт доріг взимку

Процес передбачає передачу непрофільних активів та підрозділів у приватну власність для підвищення ефективності будівництва та ремонту доріг.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко писав , що ремонт доріг для загального користування в Україні мають почати, щойно це дозволять погодні умови. Свириденко доручила міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі разом з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування. Насамперед, це стратегічно важливі маршрути, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.