Колишні облавтодори передадуть на приватизацію
Колишні облавтодори, які нині належать до сфери управління держагентства з відновлення інфраструктури, після завершення аудиту передадуть Фонду держмайна України для приватизації.
Про це розповів голова держагентства з відновлення інфраструктури Сергій Сухомлин в інтерв’ю виданню Економічна правда.
Завершення аудиту та підготовка до приватизації
«Зараз завершується аудит — майже рік триває структуризація. За останній рік їхня виручка зросла на 40%, цього року прогнозується ще плюс 60%. Після завершення аудиту передамо активи Фонду держмайна для приватизації», — повідомив він.
Приватизація облавтодорів в Україні є частиною стратегії реформування дорожньої галузі, спрямованої на демонополізацію ринку та залучення приватних інвестицій.
Процес передбачає передачу непрофільних активів та підрозділів у приватну власність для підвищення ефективності будівництва та ремонту доріг.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко писав, що ремонт доріг для загального користування в Україні мають почати, щойно це дозволять погодні умови. Свириденко доручила міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі разом з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування. Насамперед, це стратегічно важливі маршрути, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури.
