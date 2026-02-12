У КМДА пояснили, для чого проводять ремонт доріг взимку Сьогодні 06:29 — Казна та Політика

Ліквідація аварійної ямковості на дорогах столиці

У зимовий період для оперативної ліквідації аварійності дорожнього покриття застосовують технологію ремонту холодним асфальтобетоном. Такий метод дозволяє швидко усувати пошкодження навіть за низьких температур, зокрема ті, що виникають унаслідок температурних коливань.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на «Київавтодор».

Зазначається, що з початку року фахівці ліквідували близько 3,5 тис. кв. м руйнувань дорожнього покриття. Майже половину відновили завдяки холодному асфальтобетону. Наразі такі роботи проводять у всіх районах столиці.

Основне завдання таких робіт

Холодний асфальт — це спеціальна ремонтна суміш, яка може застосовуватися при низьких температурах, у вологу погоду та навіть під час снігопаду. Такий ремонт не є капітальним і використовується як тимчасове рішення до сприятливих погодних умов, коли можливий повноцінний ремонт гарячими асфальтобетонними сумішами.

Таким чином Київавтодор прагне швидко усунути аварійні ями, зменшити ризик пошкодження транспорту та забезпечити безпечний рух до проведення планових ремонтів у теплий період.

У «Київавтодорі» наголошують, що за сприятливих погодних умов розпочнуть роботи з поточного та капітального ремонту і реконструкції вулично-дорожньої мережі столиці.

