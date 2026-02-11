США скоротили підтримку України на 99% Сьогодні 19:01 — Казна та Політика

У 2025 році військова допомога Україні від європейських країн зросла на 67%, а фінансова та гуманітарна — на 59% порівняно із середніми показниками 2022−2024 років. Це дозволило загальному обсягу міжнародної підтримки залишитися відносно стабільним, попри значне скорочення допомоги з боку США.

Про це свідчать оновлені дані Ukraine Support Tracker та аналітика Kiel Policy Brief Кільського інституту світової економіки.

США майже припинили підтримку

За даними дослідження, у 2025 році допомога США зменшилася на 99% порівняно із середнім рівнем попередніх років.

Якщо у 2022−2024 роках Вашингтон щороку надавав у середньому 17,3 млрд євро військової та 13,3 млрд євро фінансової і гуманітарної допомоги, то у 2025-му було зафіксовано лише один військовий пакет на 0,4 млрд євро і жодних нових фінансових або гуманітарних зобов’язань.

ЄС посилив роль у фінансуванні

Основним драйвером підтримки стали європейські донори. Якщо у 2022 році на них припадало близько 50% фінансової та гуманітарної допомоги від Європи, то у 2025 році — вже 89%.

Ключові інструменти:

Ukraine Facility — 34,5 млрд євро до кінця 2025 року;

кредитний механізм ERA — 18,1 млрд євро за рахунок доходів від заморожених російських активів;

Ukraine Support Loan — 90 млрд євро, з яких 30 млрд доповнюють Ukraine Facility.

Хто найбільше допомагає у військовій сфері

Найбільшими донорами у 2025 році стали:

Німеччина — 9 млрд євро;

Велика Британія — 5,4 млрд євро;

Швеція — 3,7 млрд євро;

Норвегія — 3,6 млрд євро;

Данія — 2,6 млрд євро.

При цьому Норвегія, Данія та Швеція спрямували на військову допомогу понад 0,6% свого ВВП.

Регіонально структура змінилася:

частка Східної Європи впала з 17% (2022) до 2% (2025);

Південної Європи — з 7% до 3%;

Північна Європа зросла до 36%;

Західна Європа забезпечила 62% військових асигнувань.

Основним драйвером підтримки стали європейські донори

Нові механізми та закупівлі

Важливим інструментом заміщення американських поставок став механізм НАТО PURL. У 2025 році 24 донори спрямували через нього щонайменше 3,7 млрд євро на закупівлю озброєння зі складів США. Через цей механізм було профінансовано близько 75% ракет для Patriot та майже 90% ракет до інших систем ППО.

Крім того, зростає частка закупівель безпосередньо в української оборонної промисловості. Якщо наприкінці 2024 року такі контракти становили 4% від загального обсягу закупівельної військової допомоги, то в першій половині 2025 року — 12%, а в другій — уже 22%. До кінця 2025 року щонайменше 11 країн фінансували закупівлі за участю українських виробників.

У звіті зазначається, що у 2026 році очікується подальше зростання цього напрямку, зокрема в межах нового фонду Ukraine Support Fund ЄС обсягом 90 млрд євро, з яких 60 млрд передбачено на підтримку української оборонної індустрії.

