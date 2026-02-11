Європарламент схвалив кредит для України на 90 млрд євро: на що підуть гроші Сьогодні 14:30 — Казна та Політика

Європарламент схвалив кредит для України на 90 млрд євро: на що підуть гроші

Європейський парламент підтримав виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро на 2026−2027 роки.

Про це повідомляється на сайті Європарламенту

Депутати проголосували за три законодавчі акти, що дозволяють Україні отримати кредит у розмірі 90 мільярдів євро, оскільки вона стикається з продовженням агресії з боку росії.

Читайте також Вступ України в ЄС до 2027 року: Євросоюз розробив план з 5 кроків

Куди підуть гроші

З цієї суми 30 мільярдів євро буде виділено на макрофінансову допомогу або бюджетну підтримку.

При цьому 60 мільярдів євро витратять на зміцнення оборонних можливостей України та підтримку закупівлі військового обладнання, що забезпечить своєчасний доступ до критично важливих оборонних продуктів.

Закуповуватимуть зброю переважно у оборонних підприємств України, ЄС та Європейської економічної зони (ЄЕЗ)/Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ).

Звідки фінансування

Кредит буде фінансуватися за рахунок спільних запозичень Євросоюзу на ринках капіталу та гарантуватися «резервом» довгострокового бюджету ЄС, а витрати на обслуговування боргу будуть покриватися зі щорічних бюджетів блоку.

Читайте також ЄС готує перелік вимог до росії для мирної угоди щодо України

Комісія оцінила витрати на обслуговування боргу приблизно в 1 млрд євро на 2027 рік і приблизно в 3 млрд євро на рік, починаючи з 2028 року.

Україна буде зобов’язана погасити основну суму позики після отримання від Росії репарацій за війну.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.