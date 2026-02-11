0 800 307 555
Казна та Політика
95
Європарламент схвалив кредит для України на 90 млрд євро: на що підуть гроші
Європейський парламент підтримав виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро на 2026−2027 роки.
Про це повідомляється на сайті Європарламенту.
Депутати проголосували за три законодавчі акти, що дозволяють Україні отримати кредит у розмірі 90 мільярдів євро, оскільки вона стикається з продовженням агресії з боку росії.
Куди підуть гроші

  • З цієї суми 30 мільярдів євро буде виділено на макрофінансову допомогу або бюджетну підтримку.
  • При цьому 60 мільярдів євро витратять на зміцнення оборонних можливостей України та підтримку закупівлі військового обладнання, що забезпечить своєчасний доступ до критично важливих оборонних продуктів.
Закуповуватимуть зброю переважно у оборонних підприємств України, ЄС та Європейської економічної зони (ЄЕЗ)/Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ).

Звідки фінансування

Кредит буде фінансуватися за рахунок спільних запозичень Євросоюзу на ринках капіталу та гарантуватися «резервом» довгострокового бюджету ЄС, а витрати на обслуговування боргу будуть покриватися зі щорічних бюджетів блоку.
Комісія оцінила витрати на обслуговування боргу приблизно в 1 млрд євро на 2027 рік і приблизно в 3 млрд євро на рік, починаючи з 2028 року.
Україна буде зобов’язана погасити основну суму позики після отримання від Росії репарацій за війну.
За матеріалами:
Finance.ua
