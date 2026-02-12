За рік «рибні» аукціони принесли державі 52 млн грн
Запровадження електронних аукціонів на промисловий вилов риби забезпечило суттєве зростання бюджетних надходжень: якщо у 2021 році від реалізації лотів держава отримала 15,4 млн грн, то у 2025-му — вже 52,3 млн грн.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
«Повноцінне запровадження електронних аукціонів у системі Прозорро. Продажі, що забезпечило суттєве зростання бюджетних надходжень», — говориться у повідомленні.
Якщо у 2021 році від реалізації лотів держава отримала 15,4 млн грн, то у 2025 році — вже 52,3 млн грн. Із цієї суми 11,1 млн грн спрямовано до спеціально створеного фонду для фінансування заходів із зариблення водойм, що дозволяє поєднати прозорий розподіл ресурсу з його відтворенням.
Протягом року проведено 599 аукціонів і укладено 189 договорів щодо 260 лотів. Найвищий рівень реалізації лотів зафіксовано на Кременчуцькому та Канівському водосховищах, у пониззі Дністра й Дністровському лимані, а також на Дунаї.
За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, електронні аукціони — це вже не просто інструмент прозорості, а повноцінний механізм розвитку галузі.
«За чотири роки ми маємо більш ніж трикратне зростання надходжень. І принципово важливо, що понад 11 млн грн спрямовано саме на зариблення та відновлення ресурсної бази. Тобто цифровізація безпосередньо конвертується у відтворення водних біоресурсів і довгострокову сталість галузі», — зазначив він.
Позитивна динаміка також зберігається і у виробництві: у 2025 році вилов водних біоресурсів становив понад 11,4 тис. тонн, а обсяг продукції аквакультури — понад 16 тис. тонн, переважно у ставках. У галузі працюють близько 6,5 тис. осіб, що свідчить про збереження виробничого потенціалу.
Крім того, у 2025 році забезпечено вселення майже 11 млн екземплярів водних біоресурсів, зокрема за рахунок коштів від електронних аукціонів. Додатково проведено зариблення обсягом 50 тонн (короп, товстолоб, білий амур) у Дністровському лимані, Кременчуцькому та Канівському водосховищах.
