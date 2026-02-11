Після закриття ФОП зобов’язання з ЄСВ залишаються: що потрібно знати Сьогодні 20:01 — Казна та Політика

Після закриття ФОП обов’язки зі сплати ЄСВ не припиняються автоматично

Навіть після припинення підприємницької діяльності фізична особа-підприємець (ФОП) не звільняється від зобов’язань зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Про це повідомляє Судово-юридична газета за посиланням на Державну податкову службу.

Що є підставою для зняття з обліку

Повідомляється, що підставою для зняття ФОП з обліку щодо податків, зборів, інших платежів та ЄСВ у контролюючих органах є отримання інформації про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Така інформація повинна містити номер і дату внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Водночас після отримання цих даних ФОП знімається з обліку лише після:

проведення передбаченої законодавством перевірки;

здійснення остаточного розрахунку з ЄСВ;

закриття інтегрованих карток платника (ІКП).

За яких умов закривається інтегрована картка платника

ІКП закривається за таких умов:

погашення податкового боргу, недоїмки з ЄСВ, штрафних санкцій і пені або їх списання;

повернення платнику помилково чи надміру сплачених коштів або їх зарахування до бюджету за заявою;

відсутність розстрочених або відстрочених зобов’язань, податкового боргу чи іншої заборгованості, що підлягає контролю з боку податкових органів;

повне відображення в ІКП результатів контрольно-перевірочної роботи.

Якщо у ФОП є нараховані або несплачені суми ЄСВ чи недоїмка, податковий орган не проводить процедуру зняття з обліку до повного погашення або списання боргу.

Які обов’язки залишаються після припинення діяльності

При припиненні підприємницької діяльності ФОП продовжує користуватися правами, виконувати обов’язки та нести відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску, в частині діяльності, яка здійснювалась ним як ФОПом.

Строки давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені по єдиному внеску не застосовується.

Така особа повинна забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.