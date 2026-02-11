Банки заблокували понад 80 тисяч клієнтів через схеми «дропів» Сьогодні 12:05 — Казна та Політика

У січні-листопаді 2025 року було виявлено ризики ухилення від оподаткування через дроблення бізнесу на суму 4,8 млрд грн

Український банківський сектор посилює боротьбу з тіньовими фінансовими операціями. У межах заходів із протидії відмиванню коштів банки припинили обслуговування понад 80 тис. клієнтів, яких ідентифікували як учасників мереж «дропів».

Про це повідомила народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк за підсумками зустрічі з представниками бізнесу та податкових органів.

У заході також взяли участь голова Державної податкової служби Леся Карнаух і народний депутат, член профільного комітету Ярослав Железняк.

Схеми дроблення бізнесу та ФОП

Однією з ключових тем обговорення стало використання схем дроблення бізнесу та оформлення діяльності через мережі фізичних осіб-підприємців.

За даними Бюро економічної безпеки, у січні-листопаді 2025 року було виявлено ризики ухилення від оподаткування через дроблення бізнесу на суму 4,8 млрд грн. Зокрема:

великі торговельні мережі використовували десятки та сотні ФОПів для мінімізації податкового навантаження;

після втручання контролюючих органів окремі компанії переходять на загальну систему оподаткування та офіційне працевлаштування працівників;

банки розірвали відносини з понад 80 тис. клієнтів, пов’язаних зі схемами використання «дропів».

За інформацією депутатки, фінансовий моніторинг став одним із ключових механізмів протидії тіньовим операціям. Банки, Національний банк, Бюро економічної безпеки та Державна податкова служба координують роботу для виявлення пов’язаних осіб, підозрілих транзакцій і нових схем зловживань.

Читайте також Чим ризикують дропи та як убезпечитися від кримінальної відповідальності — пояснення експертки

Водночас у ДПС розвивають сервісний підхід до роботи з платниками податків. Серед пріоритетів:

розширення сервісної моделі обслуговування;

регулярний діалог із великим бізнесом;

запровадження превентивного підходу до ризиків дроблення бізнесу.

«Саме превенція, а не лише репресія, є ключем до чесних правил гри. Великий бізнес має розуміти ризики та працювати прозоро ще до того, як виникають порушення», — наголосила Василевська-Смаглюк.

Подальші кроки

Серед стратегічних напрямів детінізації — інтеграція України до європейської платіжної зони SEPA, створення реєстру банківських рахунків, посилення фінансового моніторингу та впровадження нових стандартів прозорості.

За словами Василевської-Смаглюк, детінізація економіки є спільною відповідальністю держави, бізнесу та суспільства.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що за словами народного депутата, голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, в Україні збільшується кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців. Водночас збільшення кількості зареєстрованих ФОП не є показником покращення економічної ситуації. Цей показник не свідчить про активізацію або ослаблення економічних процесів у країні.

«Ритейл, ресторани, готелі та інші сфери — бачимо, як великі компанії штучно реєструють десятки „підприємців“, щоб платити менше в державний бюджет. Навіть під час війни, коли ледь не кожна копійка йде на армію», — заявляв Гетманцев.

У жовтні минулого року до Верховної Ради подали законопроєкт щодо створення «реєстру дропів». Серед ключових норм ініціативи створення Нацбанком реєстру осіб, операції яких підлягають посиленому контролю. У проєкті також передбачено:

банки та інші постачальники платіжних послуг вноситимуть до реєстру виявлених дропів і підприємства, які застосовували міскодінг;

до осіб із реєстру НБУ зможе застосовувати ліміти на проведення платіжних операцій і обмеження на кількість карток (для фізичних осіб);

банки та інші платіжні установи зобов’язані регулярно перевіряти наявність своїх клієнтів у реєстрі.

Як пояснювала раніше керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух, податкова служба не потребуватиме постійного моніторингу стану банківського рахунку усіх громадян України. Відкриття податківцям доступу до банківської таємниці потрібне для перевірки ризикових фізосіб. Якщо ДПС отримає доступ до банківської таємниці, податківці також зможуть відслідковувати взаємопов’язаних осіб, через яких за допомогою ФОПів відбувається схема дроблення бізнесу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.