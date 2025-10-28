У Раді зареєстрували закон про «реєстр дропів» Сьогодні 16:05 — Фінтех і Картки

У Раді зареєстрували закон про «реєстр дропів»

Заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк повідомив, що до Верховної Ради подали законопроєкт щодо створення «реєстру дропів».

Ініціативу готували понад рік у координації з Національним банком, комітетом і експертами Тимчасової спеціальної комісії ВР (ТСК).

За його словами, через систему «дропів» проходить до 200 млрд грн, що завдає десятків мільярдів збитків бюджету. Окрім фіскальних втрат, «дропи» використовують для оплати нелегального алкоголю, азартних ігор, тютюнової продукції, а також у схемах, пов’язаних зі злочинною діяльністю від колцентрів до торгівлі наркотиками.

Що передбачає проєкт закону

Серед ключових норм ініціативи створення Нацбанком реєстру осіб, операції яких підлягають посиленому контролю. У проєкті також передбачено:

банки та інші постачальники платіжних послуг вноситимуть до реєстру виявлених дропів і підприємства, які застосовували міскодінг;

до осіб із реєстру НБУ зможе застосовувати ліміти на проведення платіжних операцій і обмеження на кількість карток (для фізичних осіб);



банки та інші платіжні установи зобов’язані регулярно перевіряти наявність своїх клієнтів у реєстрі.



За словами ініціаторів, до першого читання обрали консервативну версію проєкту: рахунки одразу не блокуватимуться, замість цього система має надавати людині інформацію про можливе використання її картки злочинцями.

Паралельно проєкт дає банкам інструмент для більш таргетованого реагування на ризики замість загальних обмежень за p2p-операціями.

Нагадаємо, вперше про реєстр дропів заговорили ще влітку минулого року. Так, у жовтні минулого року регулятор ввів тимчасові обмеження на вихідні перекази фізосіб (P2P / C2С). Ліміт становив до 150 тис. гривень на місяць на рахунки клієнта в одному банку. Від 1 квітня 2025 року Нацбанк скасував ліміти.

Як пояснювали в НБУ, реєстр дропів — це інструмент, який допоможе надавачам платіжних послуг обмінюватися між собою інформацією про дропів. Для того щоб, один раз залучивши клієнта в дроп-схему, організатори схем не могли перевикористати його 5−10 разів в інших різних банках.

Кожен надавач платіжних послуг буде мати власні критерії платіжних операцій, які будуть потребувати посиленого контролю, виходячи з особливостей його клієнтської бази та лінійки продуктів і каналів.

У реєстр дропів потрапить інформація про осіб, що були залучені до підозрілих транзакцій. Там міститимуться наступні дані:

ПІБ;

реквізити електронного платіжного засобу;

банк, який вніс особу у реєстр.

Раніше Finance.ua детально описав особливості схем з залученням дропів, та яких заходів вживає регулятор для боротьби з відмиванням коштів.

