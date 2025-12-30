Дія. Освіта запускає ШІ-менторку: як може допомагати Сьогодні 16:10 — Фінтех і Картки

Національна платформа Дія. Освіта розпочинає інтеграцію інструментів на основі штучного інтелекту, розроблених із використанням мовної моделі Gemini у співпраці з Google.org.

Про це повідомила finance.ua Дія.Освіта.

Першим таким інструментом стає ШІ-менторка — персональна цифрова радниця, яка супроводжує користувачів під час проходження навчального матеріалу.

«ШІ — це вже норма для держави, бізнесу й освіти. Він змінює ринки швидше, ніж встигають оновлюватися професії. За глобальними прогнозами, до 2030 року ці зміни створять 170 млн нових робочих місць. Це означає одне: шлях від знань до навичок має бути максимально коротким. Для понад 3 мільйонів користувачів Дія. Освіта стає точкою швидких навичок. Саме тому ми запускаємо ШІ-менторку на Дія. Освіта — інструмент, який допоможе вчитися ефективніше», — зазначає Валерія Іонан, радниця Першого віцепрем’єр-міністра — Міністра цифрової трансформації України з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств.

Чому Дія. Освіта впроваджує ШІ-інструменти

Дослідження 2025 року показує:

59% дорослих пов’язують розвиток цифрових навичок із професійним зростанням і кращим фінансовим становищем,

76% — із позитивним впливом цифрових компетенцій на економіку та новими можливостями для бізнесу й професійної зайнятості.

Як ШІ-менторка може допомагати в межах освітніх продуктів на платформі:

оперативно переказує зміст і практичну цінність навчальних матеріалів;

пояснює складні терміни та професійну лексику простою мовою;

формує короткі конспекти з ключовими ідеями уроків.

У результаті користувачі не губитимуться в матеріалі: отримуватимуть потрібні пояснення, відкидатимуть сумніви та доводитимуть навчання до завершення без застрягань чи втрати мотивації.

Спробувати новий формат навчання можна тут:

Aвторизуйтеся на платформі Дія. Освіта. Bідкрийте сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду. Hатисніть на іконку «ШІ-менторка» в правому нижньому куті екрана та почніть спілкування в межах вибраного матеріалу.

Плани

Запуск ШІ-менторки відкриває серію ШІ-рішень, які Дія. Освіта впроваджуватиме поетапно. Наступним інструментом стане ШІ-провідник — навігатор для добору навчальних матеріалів і формування персоналізованих освітніх маршрутів серед 700+ освітніх продуктів.

