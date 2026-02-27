Національний кешбек по-новому: що змінюється з 1 березня Сьогодні 09:50 — Особисті фінанси

Національний кешбек, джерело фото: pixabay

З початком весни на українців чекає ще одне важливе оновлення. Так, від 1 березня 2026 року покупці зможуть отримувати до 15% Національного кешбеку за купівлю вітчизняних товарів. Уряд розширює програму, щоб сильніше стимулювати підтримку локальних виробників у конкуренції з імпортом. Замість єдиної ставки 10% (яка діє до 28 лютого) запрацює нова система — повернення 15% або 5%.

Як повідомляють у Мінцифри , за період дії програми українці вже придбали товарів вітчизняних виробників на понад 63 млрд грн — це суттєва підтримка економіки.

«Відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару. Це дасть змогу підсилити українські бренди там, де вони найбільше конкурують з іноземними аналогами», — йдеться у повідомленні.

Як нараховуватимуть кешбек від 1 березня

Кешбек нараховуватимуть залежно від частки імпорту в споживчому кошику. Починаючи від 1 березня, програма працюватиме за диференційованою моделлю з двома рівнями кешбеку — 5% і 15% залежно від категорії товарів. Такий підхід стимулюватиме покупців обирати українське саме в тих категоріях, де домінує імпорт (частка іноземних товарів у споживчому кошику перевищує 35%).

«Бачимо, що кешбек впливає на споживчу поведінку громадян — більше українців обирають українське. З 1 березня ми переходимо до більш точного та гнучкого підходу: диференційований кешбек дозволить посилити попит на українське там, де присутній значний обсяг імпорту і є потенціал для заміщення його частини місцевими товарами — без збільшення загального бюджету програми. Водночас ми зберігаємо право і надалі калібрувати програми відповідно до запиту від виробників та ситуації на ринку», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Де повернуть 15%, а де — 5%: як розподіляється кешбек

Якщо частка імпорту в категорії перевищує 35%, за купівлю українських товарів повертатимуть 15%. Це стосується насамперед непродовольчих товарів.

Непродовольчі товари: косметика, засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому та ремонту, канцелярія (ручки, зошити від «Діана»), одяг і взуття (футболки від Sensus, кросівки від українських фабрик), товари для тварин (корм Optimeal).

косметика, засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому та ремонту, канцелярія (ручки, зошити від «Діана»), одяг і взуття (футболки від Sensus, кросівки від українських фабрик), товари для тварин (корм Optimeal). Окремі продукти: тверді сири, м’які сири (наприклад, сири локального виробництва), деякі макарони та крупи.

Водночас 5% кешбеку нараховуватимуть на українські товари в категоріях, де частка імпорту нижча за 35%. До них належать в основному харчі та медикаменти.

Базові продукти: хліб, м’ясо, ковбасні вироби, молочна продукція (крім сирів), яйця, олія соняшникова, овочі/фрукти, риба, консерви.

хліб, м’ясо, ковбасні вироби, молочна продукція (крім сирів), яйця, олія соняшникова, овочі/фрукти, риба, консерви. Солодощі та інші: цукерки, снеки, безалкогольні напої, соуси/приправи, заморожені продукти, борошно, аптечні товари, товари для саду.

Як перевірити товар і куди витратити кешбек

Нині програма «Національний кешбек» охоплює понад 391 тис. товарів від 1940 виробників. Щоб перевірити, чи бере товар участь у програмі, можна скористатися кількома способами.

У застосунку Дія працює спеціальний сканер штрихкодів: достатньо навести камеру смартфона на штрихкод у магазині — і ви одразу побачите, чи нараховується кешбек і який саме відсоток передбачений.

Водночас кешбек нараховується не на всі українські товари. Це залежить від того, чи долучився виробник до програми та, чи додав свою продукцію до спеціального переліку. Щоб з’ясувати, чи можна отримати кешбек за конкретний товар, перевірте його у відповідному списку на сайті «Зроблено в Україні»: введіть назву виробника або товару в поле пошуку чи проскануйте штрихкод.

Важливо пам’ятати, що кешбек нараховується лише за покупки в магазинах, які відповідають умовам програми та є її учасниками.

Купили український товар, а кешбеку немає?

Якщо після покупки кешбек не з’явився, можливо, магазин або сам товар не відповідають вимогам програми. Переконайтеся, що торгівельна точка бере участь у програмі, а виробник додав товар до переліку.

Якщо всі умови виконані, але кешбеку все ще немає, ймовірно, транзакція перебуває в обробці. У такому разі кошти зазвичай зараховуються протягом 24 годин.

На що можна витратити кошти

Отримані кошти не можна зняти готівкою, проте їх дозволено використати на важливі потреби: оплату комунальних послуг, поштові відправлення, донати на потреби війська, придбання українських ліків, харчів або книг.

Як долучитися до програми

Якщо ви ще не користуєтеся програмою, приєднатися можна у кілька кроків:

Оберіть банк-учасник (ПриватБанк, Ощадбанк, monobank, Райффайзен Банк тощо — повний перелік тут). Відкрийте картку «Національний кешбек» у застосунку банку: знайдіть розділ «Кешбек» або «Спеціальні картки», дайте згоду на обробку транзакцій. Прив’яжіть картку в «Дії»: на головному екрані оберіть послугу «Національний кешбек», натисніть «Додати картку» — Дія автоматично її розпізнає. Підключіть платіжні картки для покупок (ту саму чи інші): у застосунку банку активуйте функцію «Національний кешбек» для кожної картки, якою розраховуєтесь.

Кешбек нараховується на спеціальну картку (до 3 тис. грн/місяць). Перевіряйте нарахування в «Дії». Гроші, зараховані на спеціальний рахунок «Національний кешбек», можуть бути використані до 30 червня 2026 року.

