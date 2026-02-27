Офіційні і реальні зарплати в ресторанній сфері відрізняються у 2−3 рази — ДПС Сьогодні 09:17 — Особисті фінанси

У ресторанній сфері зафіксували майже 400 випадків нелегальної роботи

Державна податкова служба торік виявила майже 400 випадків неофіційного працевлаштування в ресторанній сфері. Неофіційна зайнятість залишається однією з основних системних проблем ринку праці, що призводить до втрати соціальних гарантій для працівників і створює нерівні умови конкуренції для бізнесу.

Про це заявила в. о. голови ДПС Лесею Карнаух.

Найпоширеніші порушення

За даними ДПС, найчастіше офіційно працевлаштовують адміністраторів, офіціантів і барменів. Водночас непублічний персонал — прибиральники, вантажники та охоронці — часто працює без належного оформлення або одночасно обслуговує кількох роботодавців.

Ще одна поширена практика -виконання працівником роботи для кількох суб’єктів господарювання в одному закладі.

Наприклад, офіціант продає алкоголь від імені одного ФОПа, а страви — від імені іншого.

Розбіжності між реальними та задекларованими зарплатами

«Ще одна проблема — різниця між офіційною та реальною зарплатою, яка часто пропонується в інтернеті. Наш моніторинг показав, що фактична зарплата в „конвертах“ іноді значно відрізняється від тих, що подають у звітах», — сказала Карнаух.

ДПС проаналізувала пропозиції заробітної плати у сфері громадського харчування та порівняла їх із фактично задекларованими.

Зокрема, у вакансіях пропонують такі рівні оплати праці:

офіціанти — 30 — 50 тис. грн;

кухарі — 20 — 52 тис. грн;

сушеф — близько 36,5 тис. грн;

менеджер ресторану доставки — близько 33 тис. грн;

системний адміністратор у мережі ресторанів — 25 — 55 тис. грн.

Водночас у звітності часто зазначають зарплати на рівні 13 — 19 тис. грн.

Динаміка зарплат у галузі

За даними ДПС у грудні 2025 році середня зарплата працівників громадського харчування в Україні складала трохи більше 12 тис. грн, що майже на 3 тисячі більше, ніж у попередньому році.

Кількість найманих працівників — 149,9 тисячі осіб, що практично на рівні 2024 року. При цьому сума нарахованого доходу зросла на 300 млн грн і становила 1,9 млрд грн.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак заявляла , що одним із ключових завдань реформи ринку праці, яка має стартувати після ухвалення нового Трудового кодексу України, є працевлаштування щонайменше 2 млн українців до 2030 року.

На першому етапі реформи планується вивести із «сірої» зони та додатково залучити до ринку праці щонайменше 300 тис. осіб. Очікуваний економічний ефект від цього кроку становитиме близько 43 млрд грн на рік.

