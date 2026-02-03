Уряд розраховує вивести з «тіні» 300 тис. працівників, це принесе економіці 43 млрд грн на рік — Мінекономіки Сьогодні 15:37 — Казна та Політика

Планується вивести із «сірої» зони та додатково залучити до ринку праці щонайменше 300 тис. осіб.

Одним із ключових завдань реформи ринку праці, яка має стартувати після ухвалення нового Трудового кодексу України, є працевлаштування щонайменше 2 млн українців до 2030 року.

Про це повідомила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак в інтерв’ю Укрінформу

Детінізація та нові працівники

За словами Марчак, уже на першому етапі реформи планується вивести із «сірої» зони та додатково залучити до ринку праці щонайменше 300 тис. осіб. Очікуваний економічний ефект від цього кроку становитиме близько 43 млрд грн на рік.

«Це найскромніші оцінки у випадку, якщо ми досягнемо мінімального KPI (ключових показників ефективності втілених рішень. — Ред.). Наша мета — до 2030 року залучити на ринок праці щонайменше 2 мільйони людей з-поміж тих, хто зараз з різних причин не працює (передусім через те, що для цього не створено належних умов)», — додала посадовиця.

Гнучкі форми зайнятості та нові договори

Сприяти досягненню цих показників має запровадження гнучких форм зайнятості, передбачених проєктом нового Трудового кодексу. Основними інструментами стануть розширення видів трудових договорів і можливостей їх укладання між працівниками та роботодавцями.

«Йдеться навіть про такий собі „конструктор“ договорів. Ти можеш бути на одній посаді, виконувати передбачені нею функціональні обов’язки, але маєш час, натхнення та навички, щоб виконувати ще й іншу роботу. Тоді можливий варіант укладання трудового договору, що задовольняє і побажання й можливості працівника, враховуючи, приміром, його особливі потреби (одинока мати, одинокий батько, людина з інвалідністю, особа, яка навчається), і потреби роботодавця — наприклад, якщо його діяльність зумовлена сезонним чинником», — розповіла Марчак.

Окрему роль у детінізації ринку праці відіграватиме законодавче визначення ознак трудових відносин.

Проєктом пропонується закріпити такі критерії:

особисте виконання роботи за конкретною професією/посадою;

виконання роботи за завданням та під контролем іншої особи;

регулювання процесу праці особою, для якої виконується робота;

виконання роботи на визначеному або погодженому робочому місці з дотриманням правил внутрішнього розпорядку;

забезпечення умов праці та засобів виробництва стороною, для якої виконується робота;

систематична виплата винагороди у грошовій формі;

встановлення тривалості робочого часу та часу відпочинку стороною, для якої виконується робота;

відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням роботи.

«Це теж важливий важіль розвитку економіки та впорядкування ринку праці. Адже зараз такого розмежування фактично немає, тому й виникають суперечки, у яких, приміром, випадках ФОП — це реальний підприємець, котрий надає реальні послуги, а в яких ідеться про тіньову зайнятість в інтересах великого чи середнього бізнесу», — зауважила заступниця міністра.

Довідка Finance.ua:

у грудні минулого року уряд представив проєкт Стратегії зайнятості до 2030 року. Він передбачає залучення до ринку праці щонайменше 2 млн українців, передусім із числа економічно неактивного населення;

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Трудового кодексу України, який має дати старт реформі ринку праці. Сьогодні близько 18,5 мільйона осіб економічно активного віку, тоді як офіційно зайняті трохи більше 10 мільйонів. Приблизно 46% населення економічно активного віку не є учасниками ринку праці. Зміни трудового законодавства сприятимуть виходу з «тіні» частини українців;



у проєкті нового Трудового кодексу закріплюються сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, робота з нефіксованим робочим часом тощо. Крім того, документ пропонує збільшити тривалість щорічної оплачуваної відпустки до 28 календарних днів.

