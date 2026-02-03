Україна ризикує втратити понад $115 млрд фінансування через невиконання вимог МВФ та Ukraine Facility Сьогодні 20:40 — Казна та Політика

Україна недоотримала майже €4 млрд у 2025 році

Україна не виконує суттєвий обсяг реформ у межах програм МВФ та Ukraine Facility, що може призвести до втрати доступу до фінансування на суму понад $115 млрд.

Про це повідомляють експерти аналітичного консорціуму RRR4U під час презентації 23-го моніторингу виконання програми МВФ та Плану України.

Програма МВФ

За даними консорціуму, нова програма МВФ, погоджена наприкінці минулого року, перебуває у підвішеному стані через відсутність прогресу у виконанні попередніх заходів із боку парламенту та уряду. Це блокує доступ до $8,2 млрд від МВФ і може загальмувати отримання близько 90 млрд євро фінансування від ЄС.

Без цих коштів Україна не зможе повною мірою профінансувати державний бюджет, зокрема витрати на оборону.

Прострочені «маяки»

Станом на кінець січня Україна має заборгованість за низкою маяків чинної програми МВФ, серед яких:

призначення керівника митниці;

ухвалення секторальних планів управління публічними інвестиціями;

запровадження нових стандартів оцінки майна;

скасування «правок Лозового»;

зовнішнє оцінювання НКРЕКП.

Для запуску нової програми МВФ необхідно також виконати попередні заходи, спрямовані на мобілізацію доходів бюджету, зокрема оподаткування посилок, запровадження ПДВ для спрощенців та оподаткування доходів із цифрових платформ.

Ризики для фінансової стабільності

Водночас ситуація з виконанням плану Україною залишається тривожною. За IV квартал 2025 року невиконаними є 11 індикаторів, що коштує Україні 2,6 млрд євро, а загальна сума недоодержаної фінансової підтримки за 2025 рік перевищує 3,9 млрд євро.

Більшість невиконаних індикаторів стосуються законодавчих ініціатив і перебувають у зоні відповідальності Верховної Ради.

Експерти наголошують, що подальше зволікання з виконанням зобов’язань загрожує фінансовій стійкості держави й обмежує доступ України до критично важливої міжнародної підтримки.

