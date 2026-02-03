Структура експорту продукції АПК в січні 2026 року
У січні 2026 року було експортовано 5,0 млн т продукції АПК, що на 0,8% менше аналогічного показника попереднього місяця.
Спостерігається зростання обсягів експорту зернових і зниження обсягів всіх інших видів продукції. Основною продукцією, що експортується зараз, є кукурудза, пише ucab.ua.
Структура експорту продукції АПК в січні 2026 року виглядала наступним чином:
- зернові культури: 3,4 млн т (кукурудза — 83% та пшениця — 16%). Зростання до показника попереднього місяця: +13%;
- олійні культури: 351,7 тис. т (соя — 63%, ріпак — 35% та соняшник — 1%). Падіння: -32%;
- рослинні олії: 479,7 тис. т (соняшникова олія — 82%, ріпакова — 10% та соєва — 7%). Падіння: -6%;
- макухи після вилучення рослинних олій: 411,0 тис. т (соняшникова — 73%, соєва — 27%). Падіння: -32%;
- інші види агропромислової продукції: 349,9 тис т. Падіння: -15%.
