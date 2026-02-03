0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Структура експорту продукції АПК в січні 2026 року

Казна та Політика
10
Структура експорту продукції АПК в січні 2026 року
Структура експорту продукції АПК в січні 2026 року
У січні 2026 року було експортовано 5,0 млн т продукції АПК, що на 0,8% менше аналогічного показника попереднього місяця.
Спостерігається зростання обсягів експорту зернових і зниження обсягів всіх інших видів продукції. Основною продукцією, що експортується зараз, є кукурудза, пише ucab.ua.
Структура експорту продукції АПК в січні 2026 року
Структура експорту продукції АПК в січні 2026 року виглядала наступним чином:
  • зернові культури: 3,4 млн т (кукурудза — 83% та пшениця — 16%). Зростання до показника попереднього місяця: +13%;
  • олійні культури: 351,7 тис. т (соя — 63%, ріпак — 35% та соняшник — 1%). Падіння: -32%;
  • рослинні олії: 479,7 тис. т (соняшникова олія — 82%, ріпакова — 10% та соєва — 7%). Падіння: -6%;
  • макухи після вилучення рослинних олій: 411,0 тис. т (соняшникова — 73%, соєва — 27%). Падіння: -32%;
  • інші види агропромислової продукції: 349,9 тис т. Падіння: -15%.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems