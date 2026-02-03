Коли і що платити ФОПам у лютому — інструкція
Лютий 2026 року є насиченим місяцем з погляду податкових зобов’язань для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. У цей період ФОПам необхідно подати звітність і сплатити низку податків та зборів, щоб уникнути штрафних санкцій.
Основні податкові зобов’язання ФОПів у лютому
Головні податкові події лютого стосуються насамперед підприємців третьої групи, а також сплати військового збору та єдиного соціального внеску для всіх груп.
Запізнення зі звітністю або платежами тягне за собою штрафи та пеню.
ФОП, дедлайни у лютому:
- до 9 лютого підприємці третьої групи мають подати річну декларацію. Разом із нею подається додаток з ЄСВ за 2025 рік. Навіть якщо доходу не було, звіт усе одно обов’язковий;
- у підприємців третьої групи збір рахується від доходу. Вони платять 1% додатково до свого єдиного податку (3% або 5%). Сплатити це потрібно до 19 лютого разом із податком за IV квартал;
- військовий збір тепер теж важлива частина платежів. ФОПи 1, 2 і 4 груп сплачують його щомісяця, незалежно від того, був прибуток чи ні. Сума — 10% від мінімальної зарплати (у лютому 2026 року це 864,70 грн), а гранична дата — 20 лютого;
- окрім податків і військового збору, до 20 лютого ФОП мають зробити перерахування ЄСВ за своїх найманих працівників за січень.
Відповідальність за порушення строків
У Державній податковій службі нагадали, що борги податковою караються так само, як і несплата єдиного податку. Для 1−2 груп штраф становить 50% суми збору плюс пеня за кожен день прострочення. Якщо заборгованість стає постійною, можна втратити статус платника єдиного податку, а за несвоєчасну декларацію — штраф.
