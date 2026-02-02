Роботодавцям хочуть заборонити односторонньо змінювати умови оплати праці
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має обмежити право роботодавців в односторонньому порядку змінювати умови оплати праці, визначені трудовим контрактом.
На законопроєкт № 14402 від 26 січня 2026 року звернуло увагу видання «Судово-юридична газета».
В умовах економічної нестабільності, воєнного стану та частих змін у трудовому законодавстві працівники дедалі частіше стикаються з переглядом умов оплати праці без формального погодження. На практиці це призводить до ситуацій, коли економічні ризики фактично перекладаються з роботодавця на найманого працівника.
Зареєстрований законопроєкт спрямований на врегулювання таких випадків на рівні законодавства.
Мета законопроєкту
Основною метою законопроєкту є гарантування дотримання прав працівників на оплату праці шляхом законодавчого закріплення норми про відсутність у роботодавця права в односторонньому порядку погіршувати умови оплати праці, визначені трудовим договором або контрактом.
Які норми пропонують змінити
Проєктом закону пропонується внести зміни до:
- статті 22 Кодексу законів про працю України;
- статті 22 Закону України «Про оплату праці».
Запропоновані зміни передбачають, що власник або уповноважений ним орган не має права одноосібно ухвалювати рішення з питань оплати праці, якщо такі рішення погіршують умови, закріплені в трудовому договорі.
Також визначається, що зміни до законодавства, які погіршують умови оплати праці, не можуть бути підставою для зменшення зарплати, якщо відповідні зміни не внесені безпосередньо до трудового договору.
Позиція Верховного Суду
Автори законопроєкту посилаються на правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 5 травня 2025 року у справі № 757/36687/21.
У рішенні зазначено, що роботодавець не має права в односторонньому порядку змінювати умови оплати праці, визначені контрактом.
Прийняття такого закону може бути лише підставою для ініціювання змін до контракту, але не звільняє роботодавця від обов’язку виплачувати заробітну плату в розмірі, передбаченому чинним договором.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Опендатабот писав, що станом на початок 2026 року в Україні налічується понад 36,6 тис. активних проваджень щодо невиплати зарплат, що на 6% більше, ніж роком раніше.
Загалом торік відкрили рекордні 9,1 тис. нових проваджень. Це на 30% більше, ніж у 2024-му, та найбільший показник за останні 5 років. При цьому більше половини (56%) відкритих торік стягнень досі залишаються непогашеними.
