0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Президент підписав закон про права на військові винаходи та розробки

Казна та Політика
48
Президент підписав закон про права на військові винаходи та розробки
Президент підписав закон про права на військові винаходи та розробки
Президент підписав закон № 13110. Документ врегульовує питання майнових і немайнових прав інтелектуальної власності на розробки у сфері озброєнь і військових технологій, створені військовослужбовцями ЗСУ.
Про це йдеться у картці законопроєкту.
Закон вносить зміни до Цивільного кодексу України, поширюючи дію статті 429 на об’єкти, створені під час проходження військової служби. Це стосується винаходів та технічних рішень, які раніше могли не підпадати під дію стандартних трудових договорів.

Нові правила розподілу прав:

  • Особисті немайнові права: належать військовослужбовцю (зокрема право авторства).
  • Майнові права: належать суб’єкту, визначеному законом, що дозволяє державі використовувати розробки в оборонних цілях.
  • Реалізація майнових прав: може визначатися окремими законами.
Документ також уточнює перелік суб’єктів права інтелектуальної власності та змінює правила переходу майнових прав на твори, створені в межах трудових контрактів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems