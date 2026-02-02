Президент підписав закон про права на військові винаходи та розробки
Президент підписав закон № 13110. Документ врегульовує питання майнових і немайнових прав інтелектуальної власності на розробки у сфері озброєнь і військових технологій, створені військовослужбовцями ЗСУ.
Про це йдеться у картці законопроєкту.
Закон вносить зміни до Цивільного кодексу України, поширюючи дію статті 429 на об’єкти, створені під час проходження військової служби. Це стосується винаходів та технічних рішень, які раніше могли не підпадати під дію стандартних трудових договорів.
Нові правила розподілу прав:
- Особисті немайнові права: належать військовослужбовцю (зокрема право авторства).
- Майнові права: належать суб’єкту, визначеному законом, що дозволяє державі використовувати розробки в оборонних цілях.
- Реалізація майнових прав: може визначатися окремими законами.
Документ також уточнює перелік суб’єктів права інтелектуальної власності та змінює правила переходу майнових прав на твори, створені в межах трудових контрактів.
