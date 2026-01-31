0 800 307 555
Україна зберегла рівень макрофінансової стабільності попри війну — Гетманцев

Казна та Політика
15
Данило Гетманцев - голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики
Від початку повномасштабної війни Україна зуміла зберегти макрофінансову стабільність, попри безпрецедентні виклики для економіки. Вирішальну роль у цьому відіграли міжнародна підтримка та зважена внутрішня фінансова політика.
Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.LIVE.

За словами Гетманцева, у світовій практиці майже немає прикладів країн, які під час війни демонстрували б настільки високий рівень керованості фінансових процесів.
Він підкреслив, що поєднання зовнішньої фінансової допомоги з відповідальною бюджетною та податковою політикою дозволило Україні стабільно фінансувати пріоритетні потреби держави.
Я не знаю жодної країни, яка б у співставних умовах мала такий рівень макрофінансової стабільності, такий рівень дисципліни у збиранні податків та керованості всіх фінансових процесів, коли така навала і видатки. Дійсно, тут велика роль партнерів, які допомагають нам фінансувати військові видатки, але завдяки правильним рішенням всередині, ситуація не лише втрималася, а й підтримується стійкість протягом найбільшого конфлікту в Європі з 1945 року
— сказав Гетманцев.

За матеріалами:
Novyny.live
