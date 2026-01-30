0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Грошове забезпечення військових перевірять: про що йдеться

Казна та Політика
112
Грошове забезпечення військових перевірять
Грошове забезпечення військових перевірять
Рахункова палата розпочала аудит відповідності грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.
Про це повідомила Рахункова палата.

Про що йдеться

Значний обсяг бюджетних видатків спрямовуються на грошове забезпечення військовослужбовців, реаггуючи також на звернення громадян щодо недосконалості порядку нарахування та виплати відповідних коштів, у тому числі одноразової грошової допомоги.
Читайте також
Аудит спрямований на забезпечення законності використання бюджетних коштів у цій сфері, підвищення прозорості та підзвітності фінансування виплат військовослужбовцям, а також запобігання порушенням їхніх соціальних прав.

Що оцінять аудитори

  • дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів під час планування, призначення, нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям;
  • відповідність практики здійснення виплат установленим умовам і підставам, зокрема щодо виплати одноразової грошової допомоги;
  • здатність системи внутрішнього контролю Міністерство оборони України забезпечувати законність, своєчасність і повноту виконання соціальних зобов’язань перед військовослужбовцями.

Хто бере участь

До здійснення цього контрольного заходу залучені державні аудитори Департаменту контролю (аудиту) у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної діяльності та юстиції, а також територіальні управління Рахункової палати.
Місце для вашої реклами
Раніше Finance.ua писав, що через складну процедуру та недостатню поінформованість багато військових не звертаються по належні їм виплати або не оскаржують неправомірні відмови. Юристи громадської організації «Принцип» розповіли, які міфи найчастіше заважають захисникам отримати гроші від держави.
Нагадаємо, у Збройних силах України (ЗСУ) немає такого поняття, як зарплата. Натомість військовим виплачують грошове забезпечення. Його розмір нестабільний і залежить від багатьох чинників. Крім того, захисники та їхні родини мають право на низку пільг та соціальних гарантій.
Finance.ua розповідав, з чого складається гаманець захисника та які зміни щодо виплат і пільг очікуються 2026 року.
Грошові виплати військовослужбовцям регламентуються наказом Міністерства оборони № 260. Згідно з документом є щомісячні основні та додаткові, а також одноразові додаткові види грошового забезпечення.
Мінімальний розмір грошового забезпечення 2026 року становить 20 130 гривень для рекрута. Далі все залежить від великої кількості чинників: звання, посади, вислуги років тощо. Також на розмір грошового забезпечення впливає вид та рід військ.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Військовозобов'язанийВійськовослужбовець
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems