Грошове забезпечення військових перевірять: про що йдеться

Грошове забезпечення військових перевірять

Рахункова палата розпочала аудит відповідності грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Про що йдеться

Значний обсяг бюджетних видатків спрямовуються на грошове забезпечення військовослужбовців, реаггуючи також на звернення громадян щодо недосконалості порядку нарахування та виплати відповідних коштів, у тому числі одноразової грошової допомоги.

Аудит спрямований на забезпечення законності використання бюджетних коштів у цій сфері, підвищення прозорості та підзвітності фінансування виплат військовослужбовцям, а також запобігання порушенням їхніх соціальних прав.

Що оцінять аудитори

дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів під час планування, призначення, нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям;

відповідність практики здійснення виплат установленим умовам і підставам, зокрема щодо виплати одноразової грошової допомоги;

здатність системи внутрішнього контролю Міністерство оборони України забезпечувати законність, своєчасність і повноту виконання соціальних зобов’язань перед військовослужбовцями.

Хто бере участь

До здійснення цього контрольного заходу залучені державні аудитори Департаменту контролю (аудиту) у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної діяльності та юстиції, а також територіальні управління Рахункової палати.

Раніше Finance.ua писав , що через складну процедуру та недостатню поінформованість багато військових не звертаються по належні їм виплати або не оскаржують неправомірні відмови. Юристи громадської організації «Принцип» розповіли, які міфи найчастіше заважають захисникам отримати гроші від держави.

Нагадаємо, у Збройних силах України (ЗСУ) немає такого поняття, як зарплата. Натомість військовим виплачують грошове забезпечення. Його розмір нестабільний і залежить від багатьох чинників. Крім того, захисники та їхні родини мають право на низку пільг та соціальних гарантій.

Грошові виплати військовослужбовцям регламентуються наказом Міністерства оборони № 260. Згідно з документом є щомісячні основні та додаткові, а також одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Мінімальний розмір грошового забезпечення 2026 року становить 20 130 гривень для рекрута. Далі все залежить від великої кількості чинників: звання, посади, вислуги років тощо. Також на розмір грошового забезпечення впливає вид та рід військ.

